Mercedes-Benz sinjalizon hyrjen në industrinë e mbrojtjes

Mercedes-Benz sinjalizon hyrjen në industrinë e mbrojtjes

Gjiganti gjerman i automobilave Mercedes-Benz ka lënë të hapur mundësinë e hyrjes në prodhimin e pajisjeve ushtarake, në një kohë kur Evropa po rrit shpenzimet për mbrojtje dhe po përballet me tensione të shtuara gjeopolitike.

Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Ola Källenius, deklaroi për Wall Street Journal se prodhuesi i veturave është i gatshëm të shqyrtojë përfshirjen në sektorin e mbrojtjes, por vetëm nëse një hap i tillë ka logjikë të qartë biznesore dhe përshtatet me strategjinë e kompanisë.

Ai theksoi se çdo angazhim i mundshëm në këtë industri do të mbetej në përmasa të kufizuara, duke nënvizuar se Mercedes-Benz vazhdon të jetë kryesisht i fokusuar në prodhimin e automjeteve luksoze dhe komerciale, raporton reuters.

Sipas Källenius, situata globale është bërë më e paqëndrueshme, çka po shtyn disa kompani industriale evropiane të shqyrtojnë diversifikimin drejt sektorit të mbrojtjes.

Deklarata e tij vjen në një moment kur edhe prodhues të tjerë të mëdhenj evropianë të automjeteve po vlerësojnë mundësinë e kalimit pjesërisht në industrinë ushtarake, në përputhje me rritjen e kërkesës për pajisje mbrojtëse në kontinent.

Ndryshe, Gjermania ka rritur shpenzimet për përforcimin e ushtrisë pas zhvillimeve në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Tetova foli fuqishëm, BDI-ja është gati për fitoret e ardhshme

Ahmeti: Tetova foli fuqishëm, BDI-ja është gati për fitoret e ardhshme

Mexhiti: Kazinotë po mbyllen, radhën e kanë kreditë e shpejta

Mexhiti: Kazinotë po mbyllen, radhën e kanë kreditë e shpejta

Hakerët godasin SHBA, sulm kibernetik ndaj pikave të karburantit: Dyshimet na çojnë te Irani

Hakerët godasin SHBA, sulm kibernetik ndaj pikave të karburantit: Dyshimet na çojnë te Irani

Merz: Nuk do t’i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SHBA

Merz: Nuk do t’i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SHBA

Autobusi përfshihet nga zjarri në autostradën Veles–Shkup, nuk ka të lënduar

Autobusi përfshihet nga zjarri në autostradën Veles–Shkup, nuk ka të lënduar

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe