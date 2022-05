Mënyra unike e Vidal, fton tifozët të votojnë për klubin e radhës

Ndeshja kundër Sampdorias duket se do të jetë e fundit për Arturo Vidal me fanellën e Inter. Mesfushori do të largohet për t’i mbyllur njëherë e mirë llogaritë me futbollin në Europë teksa ka vendosur të përjetojë një aventurë në Amerikën-latine. Dy janë klubet e interesuara për kilenin; brazilianët e Flamengos dhe klubi i vendlindjes Colo-Colo.

Vidal është në një udhëkryq se në cilin klub të vazhdojë karrierën ndaj ka menduar një mënyrë unike për të zgjedhur. Kështu, nëpërmjet një sondazhi në rrjetet sociale, Vidal ka ftuar tifozët e tij të votojnë se cili duhet të jetë klubi i ardhshëm.

Nga sondazhi, rezultoi se pjesa më e madhe e fansave kërkon ta shohë mesfushorin pjesë të brazilianëve të Flamengos. Megjithatë, diferenca e votive ishte e ngushtë dhe tashmë i takon Vidalit të marrë përsipër përgjegjësitë dhe të zgjedhë njërin prej klubeve.