Menduh Thaçi: Skënderbeu me u ngjall VLEN-i nuk hyn në qeveri!

Kryetari Thaçi mbrëmë në bashkëbisedim me aktivistët e PDSH-së në Teqe dega Tetovë, ka deklarur se VLEN nuk ka gjasa të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme.

Thaci ka deklaruar se ai ka shumë dëshirë të bojkotohen zgjedhjet por se “telfonata e kuqe”, të cilën e ka përmendur Ali Ahmeti është kundër bojkotimit të zgjedhjeve.

“Vërtetë mendon Bilalli dhe dhe grupa e tij që aq jo serioz jemi ne si komb. Se VMRO ka fitu, nuk i ka fitu VMRO-ja zgjedhjet ende. Negociata nisi keq me ata, thanë për ne problemi i madh është BDI-ja, thash për Ju problem janë shqiptarët, mos e mbuloni me një fjalë BDI. Vleni tash e kanë zëvendësuar Albin Kurtin me Mickoskin me VMRO-në. S’ka Albin Kurti, me në është tash Albin Kurti me Frontin është. Jo VLEN-i po Skënderbeu me u ngjall VLEN-i nuk hyn në atë qeveri”, ka deklaruar Thaçi.

