Mendimi filozofik oriental dhe zgjatjet e tij në konceptet postmoderne

Shkruan: Dr. Ramazan Fetahu

Mendimi filozofik oriental islam e arriti konsolidimin, pas edhe shtrirjen e tij mendësinë perëndimore përmesqytetërimit andaluzian. Andaluzia ishte qendra e zhvillimit mendimit teologjik, mistik dhe filozofik islam. Personaliteti irëndësishëm i kësaj periudhe padyshim se është mistiku i madhMuhjiddin Ibn Arabi, i cili për nga forma e përçasjes duket mjafti shtrirë mendimet e dy filozofëve periudhës postmoderneZhak Derrida dhe Michael Foucault. Punimi do ecë dydrejtime: Kritika e hermeneutikës e Deridasë raport me kritikën i bën Ibn Arabiu Nadhar-it (mendimit persiatës), kurse lidhje me Foucault: Dekonstruktimi i Historisë ngaFoucault do shihet linjën e historisë profetëve, si historiimanente e atributeve ose arketipeve hyjnore transhendenteaktive dhe përhershme trajtuar nga Ibn Arabi.

E përbashkëta e këtyre tre autorëve është dekonstruksioni. Ibn Arabiu njihej si `rebel` nga bashkë kohësit e tij për arsyen se ai ibën kritikë mendimit klasik teologjik. Ai këmbëngul se asnjëdijetar nuk mund ta arrijë përceptimin e Qënies përmes arsyessepse pikërisht arsyeja akl , është pengesë për kapjen e saj sepseedhe aspektin semantik gjuhën arabe ajo vije nga e njëjtarrënjë e fjalës aklal, do thotë vargua. Ibn Arabiu synon ta shikoj Zotin si transhendentë dhe imanentë njëjtën kohë, dhe kjo arrihet përmes përjetimit shpirtëror. Çlirimi i Ibn Arabiut është shpirtëror, për dallim nga çlirimi i Deridasë i ciliështë semantik.

Hermeneutika synon nxjerrë kuptime reja përputhje me kuptimin e parë, kurse dekonstruksioni i Deridasë synon ta shohatë nuk shihet, atë mbetet hije dhe e pathënë ngakuptimi i parë. Sipas Deridasë metafizika perëndimore nuk e ka problematizuar kurrë tamam fjalënkuptim” e as nuk ështëpajtuar me faktin se shenjat nuk na shpijen kuptime, porthjesht shenja tjera. E përbashkëta e Ibn Arabiut dheDerridasë është flakja e metafizikës secili formën e vet.

kryeveprën e tij Fususul Hikem (perlat e Urtisë), Ibn Arabiu përmbledh gjitha qëndrimet e tij disa pika. Aty ai merret me emrat e profetëve dhe kuptimet e tyre. Sikursepotencuam Ibn Arabiu e sheh Zoti njëherësh edhe transhendentëedhe imanentë. Profetët përveç aspektit historik kohën dhehapësirën e tyre ku kanë jetuar, ata janë edhe arketipe hyjnore, secili prej tyre shpreh një karakter Zotit. Zoti me esencën e tijshfaqet tek njeriu por me karketerin e tij prej ekzistuesi shfaqettek profetët. Meqenëse ai vazhdimisht është ekzistentë edhehistoria e profetëve është një hierohistori e arketipeve hyjnorecila vazhdimisht shpërfaqet botë. këtë fokus Ibn Arabiumendon se gjithë profetët janë gjallë dhe se legjislacionet e gjithë profetëve janë aktive. Bën një lloj pluralizmi metafizikdhe religjioz, dhe dekonstruksionin e përceptimit klasik teologjisë islame mbi historinë me eskatologjinë.

Foucault përçasjen e tij ndaj historisë përdorë arkelogjinë dhegjenealogjinë. Vepra e tijArkeologjia e dijesmerret tepërme prejardhjen e diskurseve. Nuk e ka fokus ngjarjen prej jashtmi por shkaktarin e brendshëm saj. Ai e sheh historinë sihistori e ideve sepse çdo fenomen është një lloj nomeni por përdallim nga Kanti tek Fuko ka një pluralitet nomenesh. anëntjetër Gjenaologjia merret me origjinën e ngjarjes, por jo origjinë kuptimin e fillimit ngjarjes kohë dhe hapësirë por origjinës si pikë Origjinë (are) ale, prej nga, dhe ku fillonkuptimi i saj. Disi një lloj origjine amorfe e vendosur thellësi historisë si ide dhe epifenomen i cili e ka zanafillën përtej.

Foucault e bën ndarjen e historisë globale nga historia e përgjithshme specifike ku secila prej tyre e plotëson mozaikun e tij. Edhe tek Ibn Arabiu vërehet mes rreshtash një ndarje e tillë. historinë e profetit Muhamed si histori aktuale, dhehistoria e profetëve tjerë si histori globale.

Fjalë kyçe: Ibn Arabiu, Derida, Foucault, Dekonstruksioni, religjioni, filozofia, postmoderniteti.

Dekonstruksioni i Deridasë dhe mistika e Ibn Arabiut

Ideja e shkatërrimit konstrukteve morale dhe filozofike fill me Niçen i cili e vuri kritikë tërë trashëgiminë filozofikeperëndimore. Filozofia nihiliste e Niçes aktin e shkatërrimitjep shenja tek një tip filozofie tepër mistifikuese pozitive dhe padefinuar, e cila me Haidegerin Deridanë dhe Fukonë definohetdhe emërohet si: dekonstruksion ontologjik te Haideger, epistemologjik tek Derida dhe Fuko. Derida do ti çaset kritikës tekstit për ta zbuluar një hapësirë re pa shkelur deriatëherë nga mendimi europian. Tek teksti ai do ta gjej vërtetëne amshueshme. Mohimi Niçean ka patur nevojë për pohiminpostmodernë për ti plotësuar dy dimensionet e realitetit, atëtranshendent dhe imanentë.

anën tjetër mendimi racional islam fillon me teologëtmutezilit cilët për nga hapësira dhe koha ku vepruan kanëluajtur një rol shumë rëndësishëm zhvilimin e mendimitislam. Ndikimi Aristotelizmit rreth Lëvizësit parë pasiv, përmes diskursit mutezili hyri doktrinën teologjike islame sipasojë e cilës krijoi një koncept tepër abstrakt për realitetinhyjnor, gjë kjo e cila binte ndesh me frymën e mësimeveprofetike, dhe anë tjetër antropomorfizmi i tepruar i cili vintenga ndikimi i doktrinave vjetra zjarrputiste krijoi një tjetërçasje skajshmërisht imanente për realitetin, gjë e cila përseribinte ndesh me mësimet profetike. Ibn Arabiu synon tiharmonizojë këto dy dimensione dhe ti vendos kuadrin e njëonto-teologjie hyjnore. Meqenëse Reali për nga natyra e tij ështëi përhershëm dhe aktiv atëherë ai si i tillë është edhetranshendent dhe imanentë njëherësh. Kështu Ibn Arabiupërderisa kritikon doktrinat dhe çasjet paraprake hap një linjë re mendimin filozofik islam.

Fjala tekst vije nga gjuha latine do thotë pëlhurë, e cila e mbulon kuptimin i cili qëndron mbrapa dhe pret dalë jashtë. Teksti është një hapje e mbyllur e mendimit i cili e hap vetëmpjesën e jashtme brendshmës tij. Kjo gjë kishte mbetur e pa vënë re tërë trashëgiminë e dijes perëndimore. Derrida pikërisht synon ta shqyejë lhurën dhe ta çlirojë kuptimin. Kuptimi për nga natyra e tij është përherë i virgjër, dhe virgjëriae tij buron për nga esenca e amshuar e tij. Për këtë arsye kritikae gramatologjisë e Deridasë është edhe hapje artistike për ta rrokur përjetshmen e shfaqur tek e tashmja e amshuar. Njëorigjinë jo plotë cilën Derrida do ta quaj Difference. Difference është prejardhja e strukturuar dhe e diferencuar e dallimeve. Për faktin se Differeance është konceptuar si diçka nuk posedon as ekzistencë as thelb. Karakterizohet si qenit e saj pa vend, pa emër, e zhveshur nga çdo cilësi apo ekzistencë e prekshme jokohore, përgjithmonë tjetër porse prap burim i çdokuptimi. këtë aspekt ngjanë shumë me konceptin e Realit zhvilluar nga Ibn Arabiu. Reali i Ibn Arabiut edhe pse nuk ka sifate dhe emra ka dikë prej cilit mund njihet për dallim ngadifference i cili nuk ka nevojë për diçka tillë. Reali dhedifference nuk mund shpjegohen se çfarë janë, por çfarë nukjanë.

Ibn Arabi i frymëzuar nga verseti kuranorasgjë nuk është sishëmbëlltyra e tij do shprehet radikalisht gjithateologjitë janë idhujtari. Kjo për arsyen se teologjia sishkencë bazohet mbi premisat e arsyes, kurse arsyeja si e tillënuk është gjendje ta kap atë është përtej dualitetit dheshëmbëlltyrave.

Kapja pas imazheve realitetit krijon një realitet përsëritshëm gjë e cila bije kundërshtim me natyrën reale Realit. Për nga fakti se Reali asnjëherë nuk e përsërit vetën, përkufizmi i realit një karakter i cili i përket nivelit kohësdhe hapësirës, krijon përkufizimin e papërkufizuarës. Edhepse për nga esenca karakteri i përmendur është hyjnor po përnga përkufizimi dhe fiksimi radikal teologjik imanentë është njëlloj politeizmi i heshtur i lindur nga besimi. këtë aspekt Ibn Arabi shprehet se parim gjithë njerëzit janë politeistë. Kurse anën tjetër ai nuk rresht pohuari se edhe Faraoni dhemushrikët e Mekkës janë dëshmues realitetit, dhe si tillë ikaplon mëshira hyjnore. Një ngatërrim i qëllimshëm i Ibn Arabiut, i cili shkakton një Huti qëllimshme tek lexuesi. Leximi i tekstit qortues si lavdërues dhe anasjelltas është pjesë e një strategjie për krijuar hutinë tek lexuesi. Meqenëse Haki (e vërteta) është Një dhe si e tillë është e kudondodhur aspektete shpërfaqjes Tij, përkufizimi i tij një partikularitetekzistencial fakt është shprehje e religjiozitetit njeriut, dhemeqënëse religjioni ka vetëm një rrugë atë arritjes po atijrealiteti (hakk) vetëm atëherë politeistët janë brenda njëtërësie qënies hyjnore dhe si tillë janë pjesë e monoteizmit. Një hermeneutik e kuptuarit mëshirës hyjnore e cila krijonhutinë metafizike pa cilën nuk mund kuptohet Zoti. Ibn Arabi ndikohet nga thënja profetike:”O Zot, rritma hutinë përty”

Hutia lind si pasojë e paaftësisë arsyes për ta rrokur realin. Edhe Differnace edhe Hak nuk mund kapen përmes arsyesmondale. Skepticizmi filozofik ka qenë prezent gjatë tërëmendimit filozofik perëndimor. Problemi i pashprehshmes sikategori e veçantë e cila prek limitet e gjuhës dhe menduarës.Loja gjuhësore si provë e mistifikimit gjuhës dhe mundësisë shprehjes reales jo tek kuptimi por tek akti i folurit. Ose intepretimi i vazhdueshëm ku e vërteta tashmë nuk është pikëarritje por stazë e kërkimit përhershëm. Witgenstain arrinë përfundimin se e vërteta ëshë mbi sferën e kategorive logjikedhe si pasojë për atë nuk mund flitet mirë është heshtet.

Gjuha nuk është gjendje ta bartë differancen sikurse gjuha e teologëve dështon ta përkufizoj Hakkin.

Gjenaologjia e Historisë e Foucault dhe koncepti iprofetologjisë te Ibn Arabi

Historia si projeksion imanentë i ngjarjes parazanafillore te Ibn Arabiu lexohet tepër sensin e Hikajes (tregimi, përrallë),se sa Sires (historisë). Derisa Sira shpreh ngjarjen e përbotshme me fillimin, zhvillimin dhe përfundimin e saj, Hikajatregimi, është simbolika e ngjarjes e cila nuk e theksin tek e kaluara por tek e tashmja, pra ajo po ndodh aktin po tregohet. Pra historia lexohet si një metafizikëontologjike e tanishmes. Jo rrallë ndodh hikaja e treguar mos ketë ndodhur fare, por kuptimin bartë ajo vendoset rendin kronologjik shkuarës, jo kuptimin e vjetërsisë, por kuptimin e origjinalitetit sepse ideja e “kohës artëedhe mendimin grek por edhe atë islam vendoset kohëne shkuar. Ibn Arabiu rrëfen ngjarjen e një Profeti quajturHalid b. Sinan i cili nuk e kishte kumtuar profetësinë e tij derisaka qenë gjallë dhe këtë e kishte bërë pas vdekjes tij nga varrri. Pa dhënë referenca për origjinalitetin e ngjarjes Ibn Arabiu e përdorë kuptimin e Hikajes atë. Për nga dimensioni i Sires ajo është e falsifikuar dhe nuk punohet me , mirëpo kur vihet platformën e mësimeve Ibn Arabiut ajo e merr origjinalitetin e saj. Njëherazi ajo thyen konceptin e krijuar për profetësinë simision i përbotshëm duke e zhvendosur një platformë përjetshme shpirtërore. Sepse Profetësia nuk i përket trupit, ajo ipërket shpirtit. Trualli i profetësisë është arena e lirisë dhe Ibn Arabiu këtë aspekt thotësi punëtorë krahu edhe kur irobërojmë pronarit vetën tonë, atij i robërojmë vetëm trupin dhejo shpirtin tonë”. këtë aspekt trualli i profetësisë brenda nesh qëndron mbi robërinë dhe ajo është e përjetshme.

Edhe Fuko ecën këtë linjë kur thotë se “ fund funditprejardhja (gjenealogjia) i përket trupit. Historia e kuptuar singjarje kohë dhe hapësirë fund fundit vërtetë i përkettrupit dhe jo shpirtit. Gjurmët e saj gjenden trup dhe jo shpirt, prandaj për çfarë arsye njerëzit e shpikën jetën soditësepyet Fuko ?, pse i kanë kushtuar asaj vlerë supreme. Pikërishttek ato lindin Profetët dhe fill imagjinata. Njëra nga kritikat e Fukosë ndaj historisë është reminishenca Platoniane siparaprijëse determinante e realitetit. Me këtë, Fuko duket sikur e bartë reminshencën si ngjarje e kaluar, drejtë eksatologjisë singjarje ardhmen, dhe historinë e tërheq para drejtësisë, përshkak historisë një gabimi quajtur e vërtetë, kursepërgjegjësinë për përkujdesje ia bartë njeriut si projektues i sëardhmës.

Ibn Arabiu e çliron historinë nga robëria e saj dhe i jep njëkarakter përjetshëm, i thyen taboret e krijuara përgjatëhistorisë. Ai qëllimisht e dekonstrukton ngjarjen ku tek jeta shehvdekje, dhe tek vdekja sheh jetë. Me këtë i kundërvihet Sires(Historisë) si ditar i jetëshkrimit ngjarjeve. Edhe Fuko e godet Platonizmin me idenë e reminishencave si paracaktuese realitetit, dhe me këtë e çliron historinë nga origjina, dhe i njëOrigjinë historisë.

Tradita e sheh institucionin e Profetësisë si pagabueshëm dhembi bazën e saj ndërton koncepsionet morale rreth mirës dhe keqes. Profetësia vendoset si instrument diferencimi moral aktivitetin jetësor. Mirëpo Ibn Arabiu e shikon një dimension tjetër këtu. Meqë thamë se Profetësia është institucion shpirtërordhe metafizik, ai si i tillë nuk i nënshtrohet rregullave përbotshme (dhe kjo shihet kur Muhamedi a.s agjëronte disa ditëpa ngrënë, dhe thoshte se kjo është si pasojë e karakterit tijprofetik, gjë cilën nuk mund ta bëj njeriu i rëndomtë). këtëaspekt nuk mund matet me kritere morale përbotshmeveprimtaria e përjetshme profetike. Nga bota shpirtërore e profetësisë ne mund kuptojmë vetëm përmes alegorisë, porajo ka kriteret e veta sa i përket mirës dhe keqes. ProfetiIbrahim botën e ëndrrës e pa se duhet bënte kurban djalin e tij, faktbotën kontigjentale ai ishte dash. Pra simbolikaështë ajo e cila e lidh përbotshmen me përjetshmen tekProfetët, dhe këtu qëndron freskia dhe amshueshmëria e mesazhit tyre. Profeti Ibrahim raport me botën ështësimbol i sakrificës për hir Zotit, por raport me Profetësinë e tij ai është shembull i shkrirjes unit tij dhe bashkimin me unin absolut, për këtë arsye ai merr primatin Kierkegardian sikalorës i besimit|” osebabai i monoteizmit”.

Ibn Arabiu mundohet ta fus kanale shkencore këtë dimension profetësisë. Dhe këtë aspekt ai ndeshet me traditën e cilaprofetësinë e ka reduktuar mision pastër njerëzor. Kur shpjegon historinë e Nuhut a.s derisa tradita e fajin mbipopullin nuk besuan, Ibn Arabiu e fajin mbi Nuhun, pasise ai nuk e shpjegoi mirë transhendencën dhe imanencënhyjnore njëkohësisht, kurse dënimin ndaj popullit e pa sishpërblim, kurse shpëtimin e Nuhut si dënim. Kjo ështëpërpjekja e Ibn Arabiut për ta zbuluar dhe vënë pahhermeneutikën kuranore historisë. Me këtë akt Ibn Arabiuthyen kallëpet morale njerëzore rreth mirës dhe keqes, përmes kritikës historike ndaj historisë traditës.

Fuko niset nga kritika e idealit asketik i krijuar si projekt moral përgjatë historisë traditës. Synon ta thyej Identitetin e ka krijuar historia vetë, kurriz së vërtetës. Sipas Fukosë “e vërtetaështë pathelbësia ontologjkike e Vërtetës madheUniversale.  

Për faktin se “jeta është vullnet për fuqi”, ajo është lufta përpushtetin dhe përcaktimin e asaj quhet e Vërteta. Triumfi përzotëriun është rruga e së vërtetës, kurse për robin është rruga e dështimit dhe mërisë. Për nga përcaktimi teleologjik, robiasnjëherë nuk mund ta triumfojë zotëriun e tij (sikurse miu nuk mund ta sfidojë macën), ai atëherë krijon idealin asketit mërisë. Dhe këtu vjen shprehje bota tjetër, një rrëfim kishtarku do vendoset drejtësia absolute.

Fuko e godet historinë sepse ajo ka funksionuar përherë si vegël krijimin e identitetve cilat e kanë mbyllur atë realishtështë e Vërteta, kurse Ibn Arabiu e shkatërron idenë traditës mbihistorinë.

Përfundim

Epoka postmoderne e filozofisë sipas disa filozofëve ështëepoka e “fundit filozofisë”. Kjo për arsyen se njeriu modern nuk mendon . Nëse e marrim mirëqenë faktin se njeriumodern nuk mendon atëherë me drejtë mund themi se njëepokë e cila nuk mendon, aspektin e vlerave kthehet mesjetë sepse mesjeta karakterizohet si epoka e mbylljes mendimit.

Mirëpo mendoj se nuk bëhet fjalë për fund mendimit sepsepërderisa e shpallim fundin e mendimit ne po bëjmë një akt menduarit. këtë aspekt bëhet fjalë për epokë re mendimit. Madje ka zëra për rikthimin e mitologjisë, dhe religjionit si platformë filozofike.

këtë fokus mendimet e mistikut Andaluzian shek, XIII, nuk janë për tu anashkaluar. perëndim është shtuar dukshëminteresimi për mendimet e tij. Punimi ynë mundohet ti hedh disaide gjuhën shqipe sa i përket këtyre çështjeve shumë rëndësishme filozofisë lindore dhe perëndimore.

