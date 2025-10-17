Mendi Qyra: Kam mbështetje nga VLEN dhe në mënyrë indirekte nga Qeveria

Kandidati i pavarur për Komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka deklaruar sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, se ka siguruar mbështetje nga koalicioni VLEN, si dhe në mënyrë indirekte nga Qeveria.

“Sigurisht unë jam kandidat i pavarur për kryetar komune për qytetin e Strugës. Dhe normalisht keni informata që jam i mbështetur nga koalicioni VLEN dhe njëkohësisht në mënyrë indirekte nga Qeveria,” tha Qyra.

Ai shtoi se kandidatura e tij gëzon përkrahje të gjerë nga sektorë të ndryshëm të shoqërisë.

“Jam i mbështetur poashtu edhe nga komiteti i biznesit. Jam i mbështetur poashtu nga forumi mbarëkombëtar i biznesit shqiptar që është shumë i fuqishëm në ekonomi. Jam i mbështetur edhe nga grupe të ndryshme të interesit të cilat kanë të bëjnë me kulturën, biznesin, sportin e të tjerë,” deklaroi ai.

Qyra theksoi se ka vendosur të garojë si kandidat i pavarur për të kërkuar votën e të gjithë qytetarëve, përtej vijave partiake. /SHENJA/

