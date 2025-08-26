Memli Krasniqi: Në një botë paralele, kurrë s’do ta votonim Dimal Bashën

Memli Krasniqi: Në një botë paralele, kurrë s’do ta votonim Dimal Bashën

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka deklaruar se partia që ai drejton nuk do ta kishte votuar kurrë Dimal Bashën për kryetar të Kuvendit, nëse situata politike nuk do të ishte bllokuar.

Ai tha se për PDK-në ka qenë me rëndësi të zhbllokohet ngërçi institucional, për të cilin fajësoi Vetëvendosjen.

“As votuesit e VV-së e as qytetarët nuk janë të lumtur me përzgjedhjen për Kryetar të Kuvendit. PDK ka kërkuar zhbllokadën e imponuar nga VV qysh nga dita e parë.”

Sipas Krasniqit, PDK-ja kishte kërkuar një kandidat që nuk ka qenë pjesë e ekzekutivit dhe ka votuar për të respektuar fjalën e dhënë.

Deklarata e tij vjen pas votimit të Dimal Bashës për kryetar të Kuvendit, në një proces të tensionuar pas disa seancave të pasuksesshme për konstituim.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti për fyerjet në ndeshjen Pelister-Shkupi: Individët e papërgjegjshëm do të përballen me ligjin

Mexhiti për fyerjet në ndeshjen Pelister-Shkupi: Individët e papërgjegjshëm do të përballen me ligjin

Afrim Gashi uron Dimal Bashën: Marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe institucioneve tona janë të mbështetura në themele të forta miqësie dhe vëllazërie

Afrim Gashi uron Dimal Bashën: Marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe institucioneve tona janë të mbështetura në themele të forta miqësie dhe vëllazërie

Deri të premten mot me diell dhe i nxehtë

Deri të premten mot me diell dhe i nxehtë

Kina e “tronditur” nga vrasja e gazetarëve në Gaza nga Izraeli

Kina e “tronditur” nga vrasja e gazetarëve në Gaza nga Izraeli

Aliu: Pres rezultate objektive nga analiza e ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiovaskulare

Aliu: Pres rezultate objektive nga analiza e ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiovaskulare

Dima Basha ulet në krye të Kuvendit, fjalët e tij të para si kryeparlamentar

Dima Basha ulet në krye të Kuvendit, fjalët e tij të para si kryeparlamentar