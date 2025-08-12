MEMBM publikon shpallje për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm që ndodhen ne gjendje të varfërisë energjetike

Ministria e energjisë, minierave dhe burimeve minerale, bazuar në Programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm të energjisë për vitin 2025, ka publikuar shpallje publike për mbështetje të amvisërive që bëjnë pjesë në kategorinë e konsumatorëve të cenueshëm të energjisë.

Afati për aplikim për pajisjen e klimës është deri më 5 tetor, ndërsa për ndihmën financiare – deri në fund të gushtit. Të drejtë aplikimi kanë amvisëritë me të ardhura të ulëta ose persona socialisht të cenueshëm, si dhe ata që kanë persona me aftësi të posaçme, të verbër ose të shurdhër. Dokumentacioni dorëzohet me postë ose personalisht në Ministri, ndërsa formatet janë të disponueshme në faqen e tyre zyrtare të internetit.

