Meloni përjashton misionin ushtarak në Ngushticën e Hormuzit, thotë se BE-ja favorizon diplomacinë
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, tha të enjten se asnjë vend nuk po shqyrton aktualisht një mision ushtarak për të thyer me forcë bllokadën iraniane të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Meloni kundërshtoi atë që ajo e quajti interpretime të detyruara të një deklarate të përbashkët nga Italia, Britania, Franca, Gjermania, Holanda dhe Japonia të lëshuar nga Downing Street, duke e bërë të qartë se nuk parashikon përdorimin e forcës ushtarake dhe se vendet e BE-së nuk janë palë në konflikt, duke favorizuar në vend të kësaj diplomacinë dhe de-eskalimin.
Ajo sqaroi se pyetja që bëhej është se si vendet mund të kontribuojnë në garantimin e lirisë së lundrimit kur kushtet të jenë të përshtatshme në një fazë pas konfliktit dhe në marrëveshje të qartë me të gjitha palët e përfshira.
Deklarata e përbashkët, e cila u mbështet edhe nga Kanadaja, dënon sulmet iraniane ndaj anijeve tregtare dhe infrastrukturës civile të energjisë në Gjirin Persik.
Ajo shprehu gatishmërinë për të “kontribuuar në përpjekjet e duhura për të siguruar kalim të sigurt përmes Ngushticës”, të cilën Meloni dhe udhëheqës të tjerë evropianë e kanë interpretuar si mbështetje të sigurisë detare përmes diplomacisë dhe jo përfshirjes së drejtpërdrejtë ushtarake.