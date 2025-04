Meloni kritikon tarifat e vendosura nga Trump: Vendim i gabuar

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka qenë ndër liderët e parë botërorë që ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj vendosjes së tarifave gjithëpërfshirëse të importit nga presidenti amerikan, Donald Trump, raporton Gazeta Sinjali.

Në një postim në Facebook, Meloni tha se masat e reja tarifore janë të pasakta dhe se nuk i shërbejnë interesave të asnjërës palë.

“Do të bëjmë gjithçka që mundemi për të arritur një marrëveshje me SHBA-në, për të shmangur një luftë tregtare që do të dobësonte Perëndimin dhe do të favorizonte aktorë të tjerë globalë”, ka shkruar Meloni.

Ajo theksoi se, si gjithmonë, do të veprojnë në interes të Italisë dhe ekonomisë italiane, duke punuar në koordinim me partnerët evropianë.

Për më tepër, Meloni mund të ketë mundësinë të diskutojë këtë çështje drejtpërdrejt me zëvendëspresidentin e SHBA, JD Vance, i cili pritet të vizitojë Romën në muajin prill.

Vendimi i Trump për të vendosur tarifa 20% për eksportet nga BE, përfshirë Italinë, ka shkaktuar tronditje në ekonominë globale.

Trump e mbrojti këtë masë, duke e quajtur atë një mënyrë për të “çliruar” Shtetet e Bashkuara nga varësia ndaj mallrave të huaja.

“Ato na rrëmbejnë”, tha ai, duke kritikuar mënyrën se si BE i trajton SHBA-në.

Duket se ky hap do të ketë pasoja të mëdha, dhe tashmë ka ngritur shqetësime për një mundësi të rrezikshme të një lufte tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës.

