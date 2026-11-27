Meloni: Italia nuk do të nënshkruajë buxhetin e BE-së nën këto kushte
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni tha se vendi i saj nuk do të nënshkruajë marrëveshjen e ardhshme të buxhetit të Bashkimit Evropian në kushtet aktuale, duke paralajmëruar se vendet anëtare mbeten larg një zgjidhjeje mes mosmarrëveshjeve mbi kuadrin financiar të bllokut, transmeton Anadolu.
“Unë nuk do të nënshkruaj në këto kushte. Jemi vite dritë larg një zgjidhjeje”, u tha gazetarëve Meloni ndërsa krerët u mblodhën në Bruksel të enjten për të diskutuar buxhetin afatgjatë të bllokut.
Kundërshtimet e Romës përqendrohen në një marrëveshje të propozuar që do të rriste kontributet e Italisë në buxhetin e BE-së duke reduktuar njëkohësisht fondet që ajo merr, çka do të krijonte një hendek të vlerësuar prej rreth 3 miliardë euro gjatë periudhës shtatëvjeçare, njoftoi e përditshmja italiane “Corriere della Sera”.
Qeveria italiane i konsideron kushtet e propozuara të papranueshme, duke argumentuar se vendit do t’i kërkohet të kontribuojë më shumë në disa kategori të të ardhurave të BE-së duke marrë më pak fonde, veçanërisht në kuadër të politikës së kohezionit dhe bujqësisë.
Italia është e shqetësuar për rritjen e kontributeve në të paktën katër nga pesë kategoritë e të ashtuquajturave burime të veta të BE-së, përfshirë ato që lidhen me mbetjet elektronike dhe Sistemin e Tregtimit të Emetimeve të bllokut.
Meloni bëri thirrje për një ribalancim të kritereve të përdorura për shpërndarjen e fondeve të BE-së, duke argumentuar se propozimet aktuale prekin në mënyrë disproporcionale Italinë.
“Ka një çështje që ka të bëjë me burimet e veta që prek më shumë Italinë se sa vendet e tjera dhe ka edhe një problem me kriteret e përdorura për ndarjen e fondeve, të cilat përfundojnë duke na penalizuar. E gjithë kjo duhet të ribalancohet”, deklaroi ajo.
“Italia nuk është gati. Ajo do të nënshkruajë një marrëveshje vetëm kur dhe nëse garantohen kushte dinjitoze që pasqyrojnë interesat kombëtare”, tha më tej Meloni.