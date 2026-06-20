Meloni i reagon ashpër Trumpit: Shiko veten, popullariteti im nuk është shqetësimi juaj
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni iu përgjigj kritikave të reja nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, duke hedhur poshtë komentet e tij në lidhje me popullaritetin e saj dhe qëndrimin e Italisë në lidhje me operacionet ushtarake amerikane të lidhura me Iranin.
“President Trump, këto sulme të vazhdueshme dhe të paprovokuara janë të pakuptimta”, tha Meloni në Instagram.
“Popullariteti im varet nga aftësia ime për të mbrojtur interesin kombëtar të Italisë, dhe kjo është pikërisht ajo që kam bërë gjithmonë”, shtoi ajo.
Meloni iu përgjigj gjithashtu kritikave të Trumpit për objektet ushtarake amerikane në Itali, duke thënë se përdorimi i tyre rregullohet nga marrëveshjet dypalëshe.
“Përdorimi i tyre rregullohet nga marrëveshje që ne gjithmonë i kemi respektuar dhe që nuk mund të shkelen për sa kohë që unë jam kryeministre”, deklaroi Meloni.
“Italia mbetet një komb sovran. Sidoqoftë, popullariteti im nuk është shqetësimi juaj. Ju sugjeroj të përqendroheni te popullariteti juaj”, përfundoi ajo.
Shkëmbimi pasoi komentet e postuara nga Trump në Truth Social, në të cilat ai pretendonte se Meloni kishte kërkuar vazhdimisht një foto me të gjatë samitit të fundit të G7 në Francë dhe e akuzoi atë për refuzimin e kërkesave të SHBA-së në lidhje me përpjekjet për të parandaluar Iranin të pajiset me armë bërthamore.
Trump kritikoi gjithashtu Italinë për moslejimin e SHBA-së të përdorë pistat italiane, duke e përshkruar këtë si “një shqetësim të madh logjistik” dhe theksoi se Uashingtoni kontribuon shumë në sigurinë e Italisë përmes NATO-s.
Presidenti amerikan pretendoi më tej se Meloni po kërkonte të rivendoste lidhjet me të pasi Shtetet e Bashkuara kishin “mposhtur ushtarakisht Iranin”, një pohim që ai e lidhi me qëndrimin e saj politik të brendshëm.