Meloni: Është ide e keqe ta luftojmë Trumpin, humbasim gjithçka
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ia paraqiti argumentet e presidentit të SHBA-së Donald Trump BE-së pas dyerve të mbyllura këtë javë, në një përpjekje për të qetësuar tensionet transatlantike.
Në një samit në Bruksel të enjten, Meloni u tha homologëve të saj të BE-së se luftimi i Trumpit ishte një ide e keqe sepse Evropa ka gjithçka për të humbur nga një konflikt me Amerikën, sipas katër personave të informuar mbi bisedat e udhëheqësve, të cilëve iu dha anonimitet për të detajuar bisedat private.
Në vend të kësaj, ajo i nxiti të gjithë të qëndronin të qetë dhe të mos e konsideronin Trumpin si “të çmendur” ose të paparashikueshëm, shkruan Politico.
Duke folur pas samitit, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sugjeroi që udhëheqësit e kishin nxjerrë mësimin këtë javë se përballja me Trumpin në një mënyrë “të vendosur”, por “jo-përshkallëzuese”, ishte një strategji efektive që ata duhet ta vazhdonin.
Udhëheqësit e BE-së thirrën samitin e jashtëzakonshëm në përgjigje të kërcënimit të Trumpit për të goditur tetë vende evropiane me tarifa për shkak se kundërshtuan kërkesën e tij për të marrë kontrollin e Grenlandës nga Danimarka.
Kriza në marrëdhëniet transatlantike ka dominuar diskutimet në Bruksel dhe kryeqytete të tjera evropiane, dhe udhëheqësit u mblodhën për darkë për të provuar të hartojnë një strategji për të ardhmen.
Pasi BE-ja kërcënoi të përdorte metoda tregtare dhe të tjera për t’u hakmarrë nëse Trump do të vazhdonte me kërcënimin e tij për tarifa, dhe tregjet reaguan negativisht, presidenti amerikan u tërhoq dhe tregoi se donte një marrëveshje miqësore për Grenlandën.
Raportet e ndërhyrjes së Melonit sugjeronin se ajo donte një qasje më të kujdesshme sesa disa udhëheqës rreth tryezës.
Ndryshe, të premten Meloni priti kancelarin gjerman Friedrich Merz në Romë për të diskutuar bashkëpunim më të madh në mbrojtje dhe industri.
Udhëheqësit e BE-së vendosën të takohen përsëri muajin e ardhshëm për një sesion “brainstorming” mbi mënyrat e përshtatjes ndaj një rendi të ri botëror të dominuar nga rivalitetet e fuqive të mëdha.