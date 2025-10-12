MEKSIKË – Dhjetëra viktima dhe të zhdukur pas përmbytjeve
Stuhitë e mëdha në Meksikë kanë lënë një gjurmë shkatërrimi në të gjithë vendin, me të paktën 41 persona të raportuar të vdekur dhe 27 të tjerë të zhdukur pas reshjeve të dendura të shiut, thanë autoritetet.
Rreth 10 000 ushtarë janë vendosur, duke përdorur anije, helikopterë dhe ekskavatorë për të pastruar rrugët, për të shpëtuar banorët e bllokuar dhe për të shpërndarë ushqim në komunitetet e prekura.
Shumë fshatra mbeten të izoluara dhe punonjësit e ndihmës ende po përpiqen t’i arrijnë ata.
Meteorologët kanë paralajmëruar se priten reshje të mëtejshme.
Me tokën tashmë të ngopur, rreziku i rrëshqitjeve të mëtejshme të tokës po rritet.
Zonat më të goditura janë në shtetet lindore dhe qendrore të Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro dhe San Luis Potosí.
Dhjetëra mijëra shtëpi, klinika, shkolla, rrugë dhe ura janë dëmtuar.
Shumica e viktimave deri më tani janë raportuar në Veracruz dhe Hidalgo, ndërsa vdekjet janë konfirmuar edhe në Puebla dhe Querétaro. San Luis Potosí pësoi dëme të mëdha, por pa viktima.
Meksika është në fund të sezonit të saj vjetor të shirave, i cili zgjat rreth gjashtë muaj dhe zakonisht përfundon në fillim të nëntorit.
Reshjet e dendura të shiut të ditëve të fundit janë pjesërisht për shkak të cikloneve tropikale ”Priscilla” dhe ”Raymond” në Paqësor, si dhe fenomeneve të motit në Gjirin e Meksikës.