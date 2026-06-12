Meksika mposht Afrikën e Jugut me rezultatin 2-0 në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës
Pavarësisht gjithë përgatitjeve dhe emocioneve përpara fillimit të ndeshjes, ndeshja e parë e Kupës së Botës ishte një çështje relativisht akademike.
Fitorja 2-0 e Meksikës ndaj Afrikës së Jugut të enjten në Estadio Azteca në Mexico City u shënua nga tre kartonë të kuq, dy gola dhe një turne i madh që filloi me zell.
El Tri e nisi shpejt ndeshjen me një gol në minutën e nëntë, megjithëse fatkeqësisht gjithçka kishte të bënte me një gabim të Sphephelo Sithole të Afrikës së Jugut, i cili u kap pas topit ndërsa skuadra e tij po përpiqej të luante nga një goditje porte. Julián Quiñones e detyroi të shënonte me një gjuajtje të bukur, duke shënuar me të djathtën në rrjetën e Afrikës së Jugut.
Pasditja e Sithole u përkeqësua menjëherë pas pushimit të pjesës së parë kur ai mori kartonin e parë të kuq të turneut, duke e lënë Bafana Bafana me 10 lojtarë. Meksikanët do t’i bënin të paguanin, pasi Raúl Jiménez shënoi golin e tij të parë në Kupën e Botës për vendin e tij në një moment emocional.
Sulmuesi bëri një vrapim të shkëlqyer në shtyllën e pasme për të shënuar një krosim fantastik. Ai shpërtheu në lot në fushë pasi shënoi, një moment emocional dhe një rikthim i shkëlqyer për 35-vjeçarin i cili pësoi një dëmtim të rëndë në kokë në vitin 2020, i cili kërcënoi karrierën e tij. Ai po luante gjithashtu në nder të babait të tij, i cili vdiq në fillim të këtij viti.
Ndeshja përfundoi me dy momente të ndryshme të shëmtuara, pasi një tjetër lojtar i Afrikës së Jugut u përjashtua direkt me karton të kuq. Themba Zwane kreu një faull të panevojshëm, duke sulmuar ashpër kundërshtarin e tij dhe duke e kapur me dorën e tij jashtë topit.
Dhe pak para fishkëllimës së përfundimit të ndeshjes, gjyqtari brazilian Wilton Sampaio vendosi që César Montes parandaloi një mundësi të qartë dhe të dukshme për shënim nga Afrika e Jugut, gjë që sipas rregullave të futbollit do të thotë një karton i kuq, pavarësisht ashpërsisë së saj të dukshme.
Pak çaste më vonë, fishkëllima e përfundimit të ndeshjes ra dhe tifozët meksikanë mundën të largoheshin nga stadiumi i tyre legjendar të emocionuar. Turneu ka filluar me të vërtetë dhe kombi i tyre ka të ngjarë të jetë në rrugën e tij drejt raundeve eliminatore.