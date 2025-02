Meksika kërcënon të padisë Google për ndryshimin e emrit në ‘Gjirin e Amerikës’

Meksika kërcënoi të enjten se do të padisë Google për ndryshimin e emrit të Gjirit të Meksikës në “Gjiri i Amerikës” për përdoruesit e Maps në Shtetet e Bashkuara në përputhje me urdhrin ekzekutiv të Presidentit Donald Trump.

“Ne kemi një mosmarrëveshje me Google për momentin,” tha presidentja Claudia Sheinbaum në konferencën e saj për shtyp në mëngjes. “Dhe nëse është e nevojshme, ne do të bëjmë një padi civile.”

Trump nënshkroi urdhra ekzekutivë për riemërimin e Gjirit të Meksikës dhe kthimin e emrit të majës më të lartë të Amerikës së Veriut, Denali, në malin McKinley menjëherë pas inaugurimit të tij më 20 janar.

Sheinbaum argumentoi se urdhri i Trump i referohej vetëm pjesës së shelfit kontinental që i përket Shteteve të Bashkuara.

“Ajo që ne po i themi Google është: kontrolloni urdhrin që është lëshuar nga Shtëpia e Bardhë dhe është nënshkruar nga Presidenti Trump. Do të shihni që nuk i referohet të gjithë Gjirit, por shelfit kontinental”, tha ajo.

Sheinbaum tha se Google kishte mbajtur qëndrimin e saj edhe pasi qeveria e saj i dërgoi një letër ku kundërshtonte riemërtimin.

“Nëse ata vazhdojnë të insistojnë, edhe ne do të këmbëngulim”, shtoi ajo.

“Ne madje po mendojmë për një padi sepse ata madje po emërtojnë territorin meksikan, që është shelfi ynë kontinental”, tha ajo.

Në përgjigje të Trumpit, Sheinbaum ka sugjeruar paturpësi që të quhen Shtetet e Bashkuara “Amerika Meksikane”, duke treguar një hartë që daton para vitit 1848, kur një e treta e vendit të saj u pushtua nga Shtetet e Bashkuara.

Google, e cila është pjesë e gjigantit të teknologjisë Alphabet, tha se përdoruesit e aplikacionit të saj Maps jashtë Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të shohin emrin origjinal dhe të ri për Gjirin e Meksikës, siç është rasti për vendndodhjet e tjera të diskutueshme.

“Njerëzit që përdorin Maps në SHBA do të shohin ‘Gjirin e Amerikës’ dhe njerëzit në Meksikë do të shohin ‘Gjirin e Meksikës’. Të gjithë të tjerët do t’i shohin të dy emrat, “tha kompania.

Apple gjithashtu ka riemëruar Gjirin e Meksikës “Gjiri i Amerikës” për përdoruesit amerikanë të aplikacionit të saj të hartës për të respektuar urdhrin e Trump.

Riemërtimet e Trump nxitën gjithashtu kritika nga grupet indigjene në Alaskë, të cilët kanë mbrojtur prej kohësh ruajtjen e emrit Denali.

