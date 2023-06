Mehmet Kalisi: Asociacioni me kompetenca ekzekutive është vetëm hapi i parë drejt ndarjes së Kosovës

Analisti politik Mehmet Kalisi, në emisionin “Intervistë në SHENJA”, tha se deklaratë e kryeministrit Albin Kurti për sekretarin Blinken se ‘është naiv”, ishte pak e ngutshme dhe e panevojshme dhe jashtë çdo norme diplomatike.

“Edhe Escobar jo vetëm tash por edhe më herët në mënyrë eksplicite e thotë se nëse kryeministri Kurti nuk është i gatshëm ta themelojë asociacionin do të vije dikush tjetër dhe ta bëj, ne do ta bëjmë asociacionin me apo pa kryeministrin Kurti, dhe kjo aspak nuk është diplomatike. Asociacioni me kompetenca ekzekutive është vetëm hapi i parë drejt ndarjes së Kosovës”, tha Kalisi.

