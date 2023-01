Mehmedoviq: Deri në fund të javës do të dihet nëse në RMV ka të infektuar me llojin “kraken”

Aktualisht, situata me sëmundjet respiratore që qarkullojnë gjatë kësaj periudhe është e qëndrueshme.

Kështu ka theksuar sot zëdhënësi i Komisionit për Sëmundje Infektive, Zlate Mehmedoviq. Ai theksoi se deri në fund të javës do të dihet nëse ka të infektuar në vend.

“Deri në fund të javës do të ketë rezultate nga sekuenca e mostrave pozitive të Covid-19 dhe do të dihet nëse lloji i ri kraken është i pranishëm në vend”, tha Mehmedoviq.