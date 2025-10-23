Medvedev: Paqebërësi Trump i ka hapur plotësisht luftë Rusisë
Dmitry Medvedev, zëvendësdrejtori i Këshillit të Sigurisë së Rusisë thotë se SHBA-të janë “rivali” i Rusisë dhe se “paqebërësi” Trump “tani e ka nisur plotësisht luftën kundër Rusisë”.
“Nëse ndonjë nga komentuesit e shumtë ishte ende nën ndonjë iluzion, ja ku është. Shtetet e Bashkuara janë rivali ynë dhe “paqebërësi” i saj llafazan tani e ka nisur plotësisht luftën kundër Rusisë”, shkruan Medvedev në Telegram.
“Por, ai nuk lufton gjithmonë në mënyrë aktive në anën e Kievit, por ky është konflikti i tij tani, jo i Bidenit të plakur! Ata do të thonë, sigurisht, se ai nuk mund të mos ushtrohej presion në Kongres, etj. Kjo nuk e ndryshon pikën kryesore: vendimet e marra janë një akt lufte kundër Rusisë. Dhe tani Trump është rreshtuar plotësisht me Europën e çmendur”, përfundon Medvedev.
Medvedev thotë se rruga e Rusisë drejt fitores është të shkatërrojë Ukrainën dhe të mos bëjë “marrëveshje pa kuptim”.