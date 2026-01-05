Mediumi i madh britanik: Chelsea po përgatit ofertë 160 milionë euro për Vini Jr
Chelsea është duke përgatitur një ofertë të çmendur prej 160 milionë eurove për të nënshkruar me sulmuesin e Real Madridit, Vinicius Junior.
Braziliani ende nuk ka rinovuar me “Los Blancos”, me kontratën aktuale që i skadon në vitin 2027 dhe mundësia për t’u larguar veçse po shtohet.
Sipas “The Guardian”, Chelsea mund të bëjë një lëvizje për yllin brazilian, por ende nuk dihet nëse do ta dërgojë ofertën këtë muaj, apo në afatin kalimtar dimëror.
Mediumi britanik shton se klubi londinez po përgatit plot 160 milionë euro për të siguruar shërbimet e Viniciusit.
Real Madridi ndërkohë mbetet i hapur për t’ia rinovuar kontratën Viniciusit, por në rast që negociatat vazhdojnë të ngecin atëherë mund ta konsiderojnë shitjen e mundshme.
Reali assesi s’pranon që ta lejojë Viniciusin të largohet falas, kësisoj mund ta konsiderojë seriozisht këtë ofertë. Opsion tjetër është edhe Arabia Saudite, me Al Hilal dhe Al Ahli që e pëlqejnë tepër lojtarin.
Vinicius po kalon një krizë të Reali në aspektin sportiv, meqenëse nuk ka arritur të shënojë gol në 15 ndeshjet e fundit.