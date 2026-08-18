Mediat turke: Roberto Carlos ka përqafuar Islamin

Mediat turke: Roberto Carlos ka përqafuar Islamin

Legjenda braziliane e futbollit dhe ish-lojtari i Real Madridit e Fenerbahçes, Roberto Carlos, raportohet se ka përqafuar Islamin rreth katër javë më parë në Brazil.

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Lajmi është bërë publik nga deputeti turk Ali Şahin, i cili tha se këtë informacion e ka marrë nga Sheikh Jihad Hammadeh, një figurë e njohur e komunitetit mysliman në Brazil dhe nënkryetar e këshilltar fetar i Shoqatës Kombëtare të Juristëve Islamikë (ANAJI).

Sipas Şahin, Roberto Carlos kishte qenë në kontakt me Sheikh Hammadeh për një periudhë kohore dhe rreth katër javë më parë e kishte vizituar atë. Gjatë takimit, ish-futbollisti thuhet se ka shqiptuar shehadetin, deklaratën e besimit islam, duke përqafuar Islamin.

Carlos, 53 vjeç, konsiderohet ndër mbrojtësit e majtë më të mëdhenj në historinë e futbollit. Ai kaloi pjesën më të madhe të karrierës te Real Madridi, ndërsa në vitin 2007 u transferua te gjiganti turk Fenerbahçe.

Megjithatë, Roberto Carlos nuk e ka konfirmuar publikisht deri tani këtë lajm, ndaj raportimi mbetet i pakonfirmuar nga vetë futbollisti.

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