Mediat turke: Roberto Carlos ka përqafuar Islamin
Legjenda braziliane e futbollit dhe ish-lojtari i Real Madridit e Fenerbahçes, Roberto Carlos, raportohet se ka përqafuar Islamin rreth katër javë më parë në Brazil.
Lajmi është bërë publik nga deputeti turk Ali Şahin, i cili tha se këtë informacion e ka marrë nga Sheikh Jihad Hammadeh, një figurë e njohur e komunitetit mysliman në Brazil dhe nënkryetar e këshilltar fetar i Shoqatës Kombëtare të Juristëve Islamikë (ANAJI).
Sipas Şahin, Roberto Carlos kishte qenë në kontakt me Sheikh Hammadeh për një periudhë kohore dhe rreth katër javë më parë e kishte vizituar atë. Gjatë takimit, ish-futbollisti thuhet se ka shqiptuar shehadetin, deklaratën e besimit islam, duke përqafuar Islamin.
Carlos, 53 vjeç, konsiderohet ndër mbrojtësit e majtë më të mëdhenj në historinë e futbollit. Ai kaloi pjesën më të madhe të karrierës te Real Madridi, ndërsa në vitin 2007 u transferua te gjiganti turk Fenerbahçe.
Megjithatë, Roberto Carlos nuk e ka konfirmuar publikisht deri tani këtë lajm, ndaj raportimi mbetet i pakonfirmuar nga vetë futbollisti.