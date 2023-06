Mediat në Kosovë: Personi i vrarë në Prishtinë ishte i dyshuar për vrasjen e dyfishtë afër Kalasë në Shkup

Disa media në Kosovë raportojnë se personi që është vrarë mbrëmjen e djeshme në Prishtinë është identifikuar si Blerim Daci. Portali IndeksOnline shkruan se Daci ka qenë i dyshuar për vrasjen e dyfishtë më 6 mars të këtij viti përballë Kalasë së Shkupit, respektivisht vrasjes në “Shisha Bar”, ku jetën humbi Enes Iseni dhe Jeton Krivanjeva.

“Blerim Daci është ekzekutuar pasditen e djeshme në Prishtinë në rrethana ende misterioze. Burime të Indeksonline bëjnë të ditur se Daci ishte si i dyshuar për vrasjen te kalaja në Shkup që ndodhi tre muaj më parë”, shkruan Indeksonline.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “C” në kryeqytetin e Kosovës.

Policia e Kosovës raportoi se rreth një kilometër nga vendi i ngjarjes është gjetur i djegur automjeti i autorëve të krimit, me të cilin dyshohet se janë larguar nga vendi i ngjarjes.

“Prishtinë 14.06.2023 – 20:00. Raportohet se i/të dyshuar deri më tani i pa njohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të viktimës mashkull shtetas i Republikës së Maqedonisë Veriore. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë vërejtur se në një veturë me targa të Republikës së Maqedonisë Veriore, është një person, nga mjeku përgjegjës është konstatuar se peroni i cili ishte në veturë është pa shenja jete. Rreth një kilometër nga vendi i ngjarjes është hasur një veturë e djegur me targa të Gjermanisë, me të cilën dyshohet se të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Me urdhër të prokurorit të shtetit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion, rasti vazhdon të hetohet”, njoftoi Policia.

