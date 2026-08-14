Mediat izraelite: Shefi i CENTCOM-it bën presion për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit
Kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), Brad Cooper po shtyn për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit, përfshirë goditjet në objektet e naftës, gazit dhe energjisë elektrike, për të rritur presionin ndaj Teheranit, pretenduan mediat izraelite të enjten, transmeton Anadolu.
Kanali 13 i Izraelit, duke cituar burime të paidentifikuara të informuara politike, pretendon se adm. Cooper e paraqiti propozimin gjatë një vizite në Izrael javën e kaluar. Cooper mori pjesë në një takim të forumit më të lartë operacional të ushtrisë izraelite së bashku me shefin e shtabit Eyal Zamir dhe komandantët e tjerë të lartë.
Gjatë takimit, Cooper bëri thirrje për ripërtëritje të luftimeve kundër Iranit dhe sulmeve në infrastrukturën kombëtare, përfshirë objektet e lidhura me industritë e gazit, naftës dhe energjisë elektrike të vendit.
“Infrastruktura goditëse në Iran do të ndryshojë rregullat e lojës, do të dëmtojë keq iranianët dhe në situatën aktuale ata nuk do të ndryshojnë pozicionet e tyre”, citohet të ketë thënë Cooper.
Shefi i CENTCOM-it thuhet se u tha zyrtarëve ushtarakë izraelitë se rifillimi i luftimeve mund të bëhet i vetmi opsion dhe se SHBA-së mund t’i duhet të kryejnë sulme të përbashkëta me Izraelin kundër Iranit.
Sipas burimeve të njëjta, Cooper ia ka paraqitur qëndrimin e tij edhe kreut të Shtabit të Përbashkët të SHBA-së, gjeneral Dan Caine ndërsa propozimi i është përcjellë presidentit Donald Trump.
Propozimi i raportuar vjen pavarësisht raporteve të SHBA-së që tregojnë se gjasat për ripërtëritje të konfliktit me Iranin janë ulur dhe Uashingtoni ka intensifikuar përpjekjet ditët e fundit për t’i dhënë fund luftimeve në rajon.
Në një zhvillim të ngjashëm, CENTCOM-i njoftoi të enjten krijimin e grupit të saj të parë shumëkombësh sulmues-drone në bashkëpunim me disa vende të Lindjes së Mesme.