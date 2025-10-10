Mediat izraelite publikuan detaje të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza
Mediat izraelite kanë publikuar detaje të marrëveshjes së nënshkruar midis Izraelit dhe Hamasit, të titulluar “Ndërprerja e plotë e luftës në Gaza”, transmeton Anadolu.
Transmetuesi shtetëror izraelit KAN raportoi se marrëveshja u nënshkrua nga Izraeli dhe Hamasi dhe u ratifikua nga fuqitë ndërmjetësuese.
Sipas marrëveshjes, detajet e së cilës u publikuan nga mediat izraelite, armiqësitë do të pushojnë menjëherë pas miratimit të marrëveshjes nga qeveria izraelite. Armëpushimi përfshin ndërprerje të plotë të të gjitha aktiviteteve ushtarake, përfshirë sulmet ajrore, zjarrin e artilerisë dhe sulmet tokësore.
Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes, armëpushimi në Gaza do të zbatohet menjëherë dhe ushtria izraelite do të tërhiqet në “vijën e verdhë” brenda 24 orëve. Pas këtij procesi, Hamasi pritet të lirojë të gjithë të burgosurit izraelitë brenda 72 orëve.
Menjëherë pas miratimit të qeverisë izraelite, të gjitha ndihmat humanitare do të lejohen të hyjnë në Gaza dhe do të lejohet shpërndarja e ndihmës. Ky zbatim do të bazohet në standardin prej 600 kamionësh ndihme në ditë të vendosur në vendimin e 19 janarit 2025.
U ra dakord që Hamasi do të transferojë informacionin mbi ushtarët e vdekur izraelitë në një mekanizëm të përbashkët që do të krijohet me pjesëmarrjen e Katarit, Egjiptit, Turqisë dhe Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.
Sipas marrëveshjes, ushtria izraelite do të tërhiqet në vijat e përcaktuara “X” (tërheqje e pjesshme) brenda 24 orëve nga njoftimi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump. Ushtria nuk do të jetë në gjendje të rihyjë në zonat nga të cilat është tërhequr dhe armëpushimi do të zbatohet plotësisht.
Pas tërheqjes së plotë, do të fillojë procesi i lirimit të të gjithë të burgosurve izraelitë në Gaza (si të gjallë ashtu edhe të vdekur).
Pala izraelite deklaron se ka 48 të burgosur izraelitë në Gaza, 20 prej të cilëve janë gjallë ndërsa më shumë se 11 mijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite. Sipas burimeve palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, këta të burgosur mbahen në kushte torture, urie dhe neglizhence mjekësore.
Sipas dokumentit, mbikëqyrja ajrore do të pezullohet në zonat ku ushtria izraelite është tërhequr për 72 orët e para. Gjithashtu u raportua se lirimi i të burgosurve do të kryhet pa asnjë ceremoni apo mbulim mediatik dhe se procesi do të mbikëqyret nga një komitet i përbashkët i përbërë nga SHBA-ja, Katari, Egjipti dhe Turqia.
Gazeta KAN, duke cituar burime të paidentifikuara, tha se trupat e disa ushtarëve izraelitë ende nuk janë gjetur, dhe se do të krijohet një mekanizëm i përbashkët izraelito-palestinez-egjiptian-katar-turk për të adresuar këtë çështje.
Marrëveshja, e titulluar “Përfundimi i Plotë i Luftës së Gazës”, formon bazën e fazës së parë të planit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Trump dje njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për fazën e parë të planit të armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve. Kjo marrëveshje u arrit pas katër ditësh negociatash indirekte në Sharm el-Sheikh, Egjipt, me pjesëmarrjen e Turqisë, Egjiptit dhe Katarit, nën mbikëqyrjen e SHBA-së.
Qeveria izraelite miratoi planin e Trumpit për armëpushim në Rripin e Gazës.