Mediat italiane fajësojnë gjyqtarin për humbjen e Napolit nga Man City
Mediat italiane kritikojnë gjyqtarin e ndeshjes Manchester City-Napoli, Felix Zwayer, edhe pse vendimi për t’i treguar kartonin e kuq mbrojtësit Giovanni Di Lorenzo, pas një kontrolli të VAR-it, ishte i saktë.
Gazetat italiane kritikojnë gjyqtarin e ndeshjes Manchester City – Napoli, Zwayer, pas fitores 2-0 të “Citizens” ndaj “Partenopei” të enjten në mbrëmje.
Mediumi Corriere dello Sport ishte veçanërisht kritik ndaj gjyqtarit gjerman, i cili u vlerësua me notë 4,5.
Vendimi i madh i mbrëmjes erdhi në minutën e 21-të kur mbrojtësi i Napolit, Di Lorenzo, mori një karton të kuq direkt për një ndërhyrje ndaj Erling Haaland.
Ndërhyrja u krye në buzë të zonës dhe ishte një mundësi e qartë për të shënuar gol.
Zwayer fillimisht mendoi se Di Lorenzo e kishte prekur topin dhe ndryshoi mendje vetëm pas një rishikimi të sistemit VAR në fushë, gjë që çoi në një karton të kuq të pashmangshëm për reprezentuesin e Italisë.
Corriere dello Sport pranoi se Di Lorenzo bëri një faull “të pastër” dhe se Buongiorno ishte shumë larg, duke e bërë atë një mundësi të vërtetë për të shënuar gol të mohuar nga ndërhyrja e mbrojtësit italian.
Megjithatë, CorSport vuri në dukje se Haaland goditi me bërryl Sam Beukema gjatë aksionit, kështu që VAR duhet ta kishte shqyrtuar të gjithë lojën.
Corriere dello Sport shtoi gjithashtu se Nico Gonzalez duhej të ishte ndëshkuar me karton të verdhë për goditjen me bërryl ndaj Frank Anguissa më vonë gjatë ndeshjes.
Gazeta Gazzetta dello Sport e vlerësoi Zwayer me 5.5 pikë, duke shkruar se gjyqtari 44-vjeçar “nuk pa shumë faulle pasi ndoshta u prek nga humbja e kartonit të kuq të Di Lorenzos”.