Mediat iraniane pretendojnë për përleshje me forcat amerikane gjatë shpëtimit të pilotit amerikan
Përleshje shpërthyen midis forcave iraniane dhe trupave amerikane gjatë një operacioni shpëtimi të një piloti amerikan në të cilin thuhet se u rrëzua një avion mbështetës amerikan C-130, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Defa, njësitë speciale të zbatimit të ligjit iranian shkatërruan disa asete amerikane, duke përfshirë një avion të operacioneve speciale HC-130, dy helikopterë Black Hawk dhe dronë të shumtë.
Pas përleshjeve, thuhet në raport, luftimet vazhduan në tokë midis njësive iraniane dhe personelit amerikan që mbijetoi ose mbështeti.
Më herët gjatë ditës, Irani pretendoi se kishte rrëzuar një avion mbështetës amerikan C-130 në Isfahanin jugor.
Fox News gjithashtu raportoi se disa anëtarë të shërbimit amerikan u plagosën gjatë një misioni për të nxjerrë anëtarin e dytë të ekuipazhit të një avioni luftarak F-15 të rrëzuar mbi Iranin.
SHBA-ja ende nuk ka lëshuar asnjë deklaratë zyrtare në lidhje me pretendimet iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Irani gjithashtu ka kufizuar lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.