Mediat iraniane: Nëse do të arrihej marrëveshje me Iranin do të “çlirohen” 12 miliardë dollarë
Televizioni shtetëror iranian, Islamic Republic of Iran Broadcasting, raportoi se memorandumi i mirëkuptimit që po negociohet mes Iran dhe United States përfshin zhbllokimin e aseteve iraniane me vlerë 12 miliardë dollarë brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes.
Sipas IRIB, që citon një kopje jozyrtare të dokumentit, fondet do të mund të transferohen në banka brenda Iranit ose në vende të tjera të zgjedhura nga autoritetet iraniane, pa kufizime të mëtejshme.
Raportimi vjen vetëm pak ditë pasi Shtëpia e Bardhë hodhi poshtë një tjetër publikim të medias shtetërore iraniane, duke e cilësuar si “fabrikim” pretendimin se Uashingtoni kishte pranuar të hiqte bllokadën detare ndaj Iranit si pjesë e negociatave.
Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të premten se “nuk do të ketë transaksione ekonomike” në këtë fazë të bisedimeve, duke lënë të paqartë fatin e kërkesave iraniane për lirimin e fondeve të ngrira.
Çështja e aseteve iraniane të bllokuara nga sanksionet amerikane mbetet një nga pikat më të ndërlikuara të negociatave për një marrëveshje që synon t’i japë fund konfliktit në Lindjen e Mesme. Sipas ISNA, Teherani kërkon lirimin e 24 miliardë dollarëve, ku gjysma e shumës do të vihej në dispozicion menjëherë pas shpalljes së memorandumit.
Ndërkohë, një tjetër çështje kyçe mbetet kontrolli i Hormuzit. Sipas versionit të publikuar nga IRIB, memorandumi do t’i njihte Iranit autoritet të gjerë mbi kalimin e anijeve në këtë korridor detar strategjik, duke i lejuar Teheranit të ndalojë ose kufizojë lëvizjen e mjeteve që i konsideron kërcënim për sigurinë kombëtare.
Kjo pikë pritet të shkaktojë kundërshtime nga Uashingtoni, i cili ka kërkuar vazhdimisht garantimin e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.