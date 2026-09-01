Mediat iraniane: Irani kundërpërgjigjet me sulme ndaj pozicioneve amerikane

Mediat iraniane: Irani kundërpërgjigjet me sulme ndaj pozicioneve amerikane

Irani ka kryer sulme me raketa dhe dronë ndaj pozicioneve amerikane, transmeton Anadolu.

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“Vëzhgimet në terren tregojnë se raketa dhe dronë iranianë po godasin pozicionet e armikut”, njoftoi agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Fars.

Raportimi erdhi pasi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane kishin filluar goditjet ndaj objektivave të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Iran.

Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit kanë mbetur të larta që nga fillimi i luftës me goditjet ndaj Iranit në fund të shkurtit.

Një marrëveshje kornizë u nënshkrua në qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit.

SHBA-ja nisi në korrik një fushatë bombardimesh dyjavore dhe rivendosi një bllokadë detare pas mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticë.

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