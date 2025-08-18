Mediat egjiptiane: Hamasi pranon propozimin e ndërmjetësve për armëpushim 60-ditor në Gaza

Grupi palestinez i rezistencës Hamas ka rënë dakord mbi një propozim për armëpushim 60-ditor në Rripin e Gazës të paraqitur nga ndërmjetësuesit Egjipti dhe Katari, thanë sot mediat egjiptiane, transmeton Anadolu.

Kanali shtetëror “Al-Qahera News”, duke cituar burime të paidentifikuara egjiptiane, tha se plani kërkon që për të lehtësuar hyrjen e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës, forcat izraelite duhet të ripozicionohen pranë kufirit.

Propozimi përfshin një ndalesë të përkohshme të operacioneve ushtarake për dy muaj, gjatë së cilës do të zhvillohet një shkëmbim i të burgosurve dhe pengjeve, sipas raportit. Marrëveshja parashikon lirimin e 10 pengjeve izraelite të gjallë dhe kthimin e 18 trupave, në këmbim të një numri të paspecifikuar të të burgosurve palestinezë.

Burimet thanë se Hamasi e sheh planin si opsionin më të mirë të disponueshëm për të mbrojtur popullsinë e Rripit të Gazës nga përshkallëzimi ushtarak si dhe një hap të parë të mundshëm drejt një zgjidhjeje të përhershme.

Ndërkohë nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare mbi këtë çështje nga Hamasi ose vendet ndërmjetëse, Egjipti dhe Katari.

