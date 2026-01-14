Mediat britanike: Mbretëria e Bashkuar tërheq një pjesë të personelit ushtarak nga baza në Katar

Mediat britanike: Mbretëria e Bashkuar tërheq një pjesë të personelit ushtarak nga baza në Katar

Britania po tërheq një pjesë të personelit nga baza ajrore “al-Udeid” në Katar, ku Forca Ajrore Mbretërore (RAF) është e stacionuar së bashku me trupat amerikane, ndërsa presidenti Donald Trump po shqyrton veprime kundër Iranit, raportuan mediat britanike, transmeton Anadolu.

Transmetuesi britanik BBC njoftoi se ka mësuar që një pjesë e personelit ushtarak britanik po tërhiqet, së bashku me ata amerikanë.

Ndërkohë, Telegraph, duke cituar të dhëna fluturimesh, raportoi se një avion i RAF-it ka fluturuar këtë mëngjes nga “RAF Akrotiri” në Qipron Jugore drejt bazës katariote dhe tani po kthehet në Qipron Jugore.

Britania ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare.

Ky veprim vjen mes spekulimeve në rritje mbi sulme të mundshme ushtarake amerikane kundër Iranit.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

I dërguari i Trumpit njofton nisjen e fazës së dytë të armëpushimit në Gaza

I dërguari i Trumpit njofton nisjen e fazës së dytë të armëpushimit në Gaza