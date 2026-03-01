Media: Vritet edhe ish-Presidenti iranian, Ahmadinejad

Media: Vritet edhe ish-Presidenti iranian, Ahmadinejad

Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad raportohet se u vra në sulmet ajrore izraelite dhe amerikane ndaj Iranit, së bashku me truprojat e tij. Lajmi është raportuar nga mediat izraelite të dielën, sipas të cilave, Ahmadinejad thuhet se u qëllua në shtëpinë e tij.
Mediat izraelite raportuan vrasjen, duke e përshkruar atë si pjesë të një fushate të vazhdueshme që synon figurat e larta iraniane.

Ahmadinejad shërbeu si president i Iranit nga viti 2005 deri në vitin 2013.

MARKETING

Të ngjajshme

Ali Ahmeti: Solidaritet i plotë me SHBA-në dhe çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale

Ali Ahmeti: Solidaritet i plotë me SHBA-në dhe çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale

CNN: Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë ndërsa sulmet iraniane tronditin qytetin

CNN: Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë ndërsa sulmet iraniane tronditin qytetin

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar, stafi i saj po dërgohet në Baku

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar, stafi i saj po dërgohet në Baku

Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër

Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër

Prej sot në Maqedoninë e Veriut filloi sistemi i ri për pagesa me te sigurta onlajn

Prej sot në Maqedoninë e Veriut filloi sistemi i ri për pagesa me te sigurta onlajn

WSJ: Çmimet e naftës do të rriten ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj Iranit

WSJ: Çmimet e naftës do të rriten ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj Iranit