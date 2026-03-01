Media: Vritet edhe ish-Presidenti iranian, Ahmadinejad
Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad raportohet se u vra në sulmet ajrore izraelite dhe amerikane ndaj Iranit, së bashku me truprojat e tij. Lajmi është raportuar nga mediat izraelite të dielën, sipas të cilave, Ahmadinejad thuhet se u qëllua në shtëpinë e tij.
Mediat izraelite raportuan vrasjen, duke e përshkruar atë si pjesë të një fushate të vazhdueshme që synon figurat e larta iraniane.
Ahmadinejad shërbeu si president i Iranit nga viti 2005 deri në vitin 2013.