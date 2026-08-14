Media jemenase: Katër civilë të vrarë në sulmin me raketë të Huthive në Mokha

Media jemenase: Katër civilë të vrarë në sulmin me raketë të Huthive në Mokha

Katër civilë u vranë të premten në një sulm me raketa balistike të grupit Huthi ndaj lagjeve të banuara në qytetin port Mokha, në Detin e Kuq, i cili kontrollohet nga qeveria e Jemenit, raportoi televizioni shtetëror Saba, duke cituar një burim ushtarak, transmeton Anadolu.

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Burimi tha se raketa goditi zonat e banuara në qytet, duke vrarë katër civilë.

 

Disa orë pas sulmit, zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree, pretendoi se grupi kishte lëshuar disa raketa balistike, duke synuar grumbullime ushtarake, armë dhe mjete lundruese ushtarake në zonën e Mokhas.

 

Mokha, në provincën Taiz të Jemenit jugperëndimor, është një nga portet kryesore të vendit në Detin e Kuq nën kontrollin e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.

 

Sulmi i fundit vjen në një kohë të përshkallëzimit të sulmeve të Huthive ndaj infrastrukturës dhe interesave detare nën kontrollin e qeverisë. Në fillim të kësaj jave, grupi i mbështetur nga Irani pretendoi se kishte sulmuar anije tregtare në ngushticën Bab al-Mandab, përfshirë një sulm ku raportohet se u vranë disa anëtarë të ekuipazhit.

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