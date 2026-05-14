Media amerikane: Vizita e Trumpit në Kinë u shoqërua me kaos dhe mosmarrëveshje sigurie
Vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë këtë javë u karakterizua nga një sërë konfrontimesh që përfshinë zyrtarë kinezë, personel sigurie dhe anëtarë të trupit amerikan mediatik, sipas një lajmi të publikuar të enjten, transmeton Anadolu.
New York Post raportoi se tensionet u përshkallëzuan gjatë disa ngjarjeve që shoqëruan samitin e Trumpit me presidentin kinez Xi Jinping në Pekin.
Një incident ka ndodhur gjatë takimit dypalësh mes Trumpit dhe Xi-së, kur një grup i madh gazetarësh kinezë kanë hyrë me nxitim në sallë, duke rrëzuar një anëtare të stafit parapërgatitor të Shtëpisë së Bardhë.
Sipas lajmit, ndihmësja është shkelur gjatë rrëmujës dhe ka pësuar mavijosje të lehta, duke mbetur e tronditur.
Një tjetër mosmarrëveshje ka ndodhur më vonë në Tempullin e Qiellit në Pekin, ku zyrtarët kinezë thuhet se kanë refuzuar të lejojnë hyrjen e një agjenti të Shërbimit Sekret amerikan që shoqëronte grupin e gazetarëve presidencialë, pasi ai mbante armë zjarri.
Sipas lajmit, mosmarrëveshja ka shkaktuar vonesë prej rreth 30 minutash, pasi zyrtarët amerikanë kanë kundërshtuar kërkesat që agjenti të dorëzonte armën e tij, gjë që është procedurë standarde për Shërbimin Sekret.
Lajmi gjithashtu pretendon se gazetarët amerikanë janë përballur me kufizime të rrepta lëvizjeje gjatë gjithë vizitës, përfshirë ndalime për t’iu bashkuar autokolonës presidenciale dhe qasje të kufizuar në ngjarjet zyrtare.
Incidentet thuhet se kanë shtuar frustrimin brenda delegacionit amerikan, ndërsa Trump i ka vazhduar takimet me zyrtarët kinezë në Pekin.