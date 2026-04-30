Media amerikane: Oficeri i plagosur gjatë darkës së gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë nuk u godit nga “zjarri miqësor”
Plumbi që goditi një oficer të Shërbimit Sekret të SHBA-së gjatë të shtënave të së shtunës jashtë sallës ku po mbahej darka e gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë nuk u qëllua nga një oficer tjetër, raportoi CBS News të mërkurën, duke cituar burime të zbatimit të ligjit, transmeton Anadolu.
Hetues nga Departamenti i Drejtësisë që punojnë së bashku me Byronë për Alkoolin, Duhanin, Armët e Zjarrit dhe Eksplozivët, kanë arritur deri tani në përfundimin se i dyshuari 31-vjeçari Cole Allen ka shkrepur armën e tij.
Më herët, një burim tha se gjithsej gjashtë të shtëna janë shkrepur kur i dyshuari u vërsul drejt një pike kontrolli sigurie në hotelin Hilton në Washington, një prej tij dhe pesë nga oficeri i Shërbimit Sekret që u godit ndërsa mbante jelek antiplumb.
Burime të tjera thanë se plumbi që goditi agjentin ka të ngjarë të ketë goditur një telefon celular të vendosur në xhepin e jelekut të tij, duke parandaluar lëndim serioz.
Zyrtarët thanë se Allen nga Torrance e Kalifornisë u rrëzua gjatë incidentit dhe u arrestua në vendngjarje pa u plagosur. Ai tashmë është akuzuar për tentativë për vrasjen e presidentit, përdorim të armës gjatë një krimi të dhunshëm, kryerje të një vepre të dhunshme dhe transportim të armës ndërmjet shteteve me qëllim kryerjen e një krimi.
Ai doli për herë të parë para gjykatës federale të hënën, por nuk bëri deklarim për fajësinë.