Media amerikane: Oficeri i plagosur gjatë darkës së gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë nuk u godit nga “zjarri miqësor”

Plumbi që goditi një oficer të Shërbimit Sekret të SHBA-së gjatë të shtënave të së shtunës jashtë sallës ku po mbahej darka e gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë nuk u qëllua nga një oficer tjetër, raportoi CBS News të mërkurën, duke cituar burime të zbatimit të ligjit, transmeton Anadolu.

Hetues nga Departamenti i Drejtësisë që punojnë së bashku me Byronë për Alkoolin, Duhanin, Armët e Zjarrit dhe Eksplozivët, kanë arritur deri tani në përfundimin se i dyshuari 31-vjeçari Cole Allen ka shkrepur armën e tij.

Më herët, një burim tha se gjithsej gjashtë të shtëna janë shkrepur kur i dyshuari u vërsul drejt një pike kontrolli sigurie në hotelin Hilton në Washington, një prej tij dhe pesë nga oficeri i Shërbimit Sekret që u godit ndërsa mbante jelek antiplumb.

Burime të tjera thanë se plumbi që goditi agjentin ka të ngjarë të ketë goditur një telefon celular të vendosur në xhepin e jelekut të tij, duke parandaluar lëndim serioz.

Zyrtarët thanë se Allen nga Torrance e Kalifornisë u rrëzua gjatë incidentit dhe u arrestua në vendngjarje pa u plagosur. Ai tashmë është akuzuar për tentativë për vrasjen e presidentit, përdorim të armës gjatë një krimi të dhunshëm, kryerje të një vepre të dhunshme dhe transportim të armës ndërmjet shteteve me qëllim kryerjen e një krimi.

Ai doli për herë të parë para gjykatës federale të hënën, por nuk bëri deklarim për fajësinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Bexheti pyet Stoilkoviqin: A jeni ministër për marrëdhënie mes bashkësive apo për marrëdhënie me Republikën Sërpska?

Bexheti pyet Stoilkoviqin: A jeni ministër për marrëdhënie mes bashkësive apo për marrëdhënie me Republikën Sërpska?

Durmishi: Deri në fund të mandatit, 500 euro pagë minimale

Durmishi: Deri në fund të mandatit, 500 euro pagë minimale

Mickoski: Nuk do të lejojë manipulime me ndjenjat e shqiptarëve!

Mickoski: Nuk do të lejojë manipulime me ndjenjat e shqiptarëve!

Ushtarët izraelitë thonë se misioni i vetëm në jug të Libanit është “të shkatërrohet gjithçka”

Ushtarët izraelitë thonë se misioni i vetëm në jug të Libanit është “të shkatërrohet gjithçka”

Arrestohet 68-vjeçari në Shkup për abuzim seksual ndaj 11-vjeçarit!

Arrestohet 68-vjeçari në Shkup për abuzim seksual ndaj 11-vjeçarit!

Kallëzime penale për drejtues të Odës së Stomatologëve, dyshime për abuzime me licenca dhe rreth 32 milionë denarë përfitime të paligjshme

Kallëzime penale për drejtues të Odës së Stomatologëve, dyshime për abuzime me licenca dhe rreth 32 milionë denarë përfitime të paligjshme