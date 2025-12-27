Media amerikane: Ekipi i Trumpit i “frustruar” me Netanyahun nga frika se po minon procesin e paqes
Tensionet po rriten mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe këshilltarëve kryesorë të presidentit amerikan Donald Trump, me ekipin amerikan që po bëhet “gjithnjë e më i frustruar” nga përpjekjet e Netanyahut për të minuar procesin e paqes, raportoi të premten Axios, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit, rrethi i brendshëm i presidentit amerikan, duke përfshirë nënpresidentin JD Vance, sekretarin e Shtetit Marco Rubio, dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, të dërguarin për paqe Steve Witkoff dhe shefen e kabinetit të Shtëpisë së Bardhë Susie Wiles, është bërë thellësisht i irrituar, duke besuar se Netanyahu po e “zvarrit” marrëveshjen dhe po ndërmerr hapa për të minuar armëpushimin në Gaza.
Megjithatë, një zyrtar izraelit ka thënë se Rubio është më afër qëndrimit të Netanyahut sesa atij të Witkoffit dhe Kushnerit.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë ka thënë se Netanyahu në thelb e ka “humbur” mbështetjen e ekipit kryesor të Trumpit, edhe pse vetë presidenti, ndërsa dëshiron që marrëveshja të ecë “më shpejt”, mbetet i vetmi mbështetës kyç.
Raportohet se Netanyahu ka shprehur skepticizëm të veçantë ndaj propozimeve të paraqitura nga Witkoff dhe Kushner, veçanërisht ndaj koncepteve të tyre për çmilitarizimin e Gazës, një komponent thelbësor i planit shumëfazësh.
I vetëdijshëm për mospajtimet me stafin amerikan, qasja e Netanyahut për takimin e së hënës në Mar-a-Lago është t’i drejtohet drejtpërdrejt Trumpit, me shpresën për ta bindur atë të adoptojë pikëpamjen e tij më të ashpër, ka thënë një zyrtar i lartë izraelit për median.
Faza e parë e marrëveshjes, e cila hyri në fuqi më 10 tetor, përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të pengjeve palestinezë.
Izraeli nuk i ka përmbushur plotësisht detyrimet sipas fazës së parë të marrëveshjes, veçanërisht ndalimin e armiqësive, pasi forcat izraelite kanë vazhduar të ndërmarrin sulme, të cilat kanë vrarë të paktën 411 palestinezë dhe kanë plagosur 1.118 që nga armëpushimi.
Faza e dytë përfshin formimin e një komiteti të përkohshëm teknokrat për të administruar Gazën, nisjen e përpjekjeve të rindërtimit, krijimin e një këshilli paqeje, krijimin e një force ndërkombëtare, tërheqjen e mëtejshme të trupave izraelite nga territori dhe çarmatosjen e Hamasit.
OKB-ja vlerëson koston e rindërtimit të Gazës në rreth 70 miliardë dollarë si rezultat i luftës izraelite, e cila ka vrarë pothuajse 71.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 171.000 që nga tetori 2023.