Më shumë vdekje sesa lindje në Maqedoninë e Veriut

Më shumë vdekje sesa lindje në Maqedoninë e Veriut

Në tremujorin e tretë të këtij viti, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar më shumë vdekje sesa lindje.

“Në tremujorin e tretë të vitit 2025, numri i lindjeve të gjalla është 4 431 fëmijë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i tyre është zmadhuar për 3.7%”, raportoi Enti Shtetëror i Statistikave.

Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 4 431 lindje, janë regjistruar edhe 4 849 vdekje, edhe pse numri i vdekjeve ka shënuar rënie për 0.5 përqind.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti e konfirmon se Muhamed Hoxha do të jetë Ministër i Ekologjisë

Mexhiti e konfirmon se Muhamed Hoxha do të jetë Ministër i Ekologjisë

UEFA uron Shqipërinë për 28 Nëntor: Një komb i pasionuar pas futbollit!

UEFA uron Shqipërinë për 28 Nëntor: Një komb i pasionuar pas futbollit!

28 nëntori – Edhe Marco Rubio uron Shqipërinë për Ditën e Pavarësisë

28 nëntori – Edhe Marco Rubio uron Shqipërinë për Ditën e Pavarësisë

Agjencia antikorrupsion bastis shtëpinë e shefit të kabinetit të Zelenskyt

Agjencia antikorrupsion bastis shtëpinë e shefit të kabinetit të Zelenskyt

Turqia uron Shqipërinë për Ditën e Flamurit, e quan vend aleat dhe partner strategjik

Turqia uron Shqipërinë për Ditën e Flamurit, e quan vend aleat dhe partner strategjik

Rritet në 128 numri i viktimave nga zjarri në Hong Kong, qindra të tjerë të zhdukur

Rritet në 128 numri i viktimave nga zjarri në Hong Kong, qindra të tjerë të zhdukur