Më shumë se 900 mijë makina të reja në BE, rritje prej 13.7 për qind

Në vendet e Bashkimit Evropian në muajin prill janë regjistruar 913.995 vetura të reja.

Kjo është 13.7 për qind më shumë se i njëjti muaj i vitit të kaluar, njoftoi sot Shoqata e Prodhuesve Evropianë të Automobilave (ACEA).

Në të gjitha tregjet kryesore evropiane u shënua një rritje e ndjeshme e shitjeve nga viti në vit, në Spanjë me 23,1 për qind, Gjermani me 19,8 për qind, Francë me 10,9 për qind, Itali me 7,7 për qind.

Në muajin prill, numri më i madh i automjeteve të reja me benzinë u regjistrua me 36 për qind, pasuar nga automjetet elektrike hibride (HEV) me 29,1 për qind, makinat me naftë me 12,9 për qind dhe automjetet elektrike me bateri (BEV) me 11,9 për qind.

Numri i automjeteve elektrike me bateri të regjistruara në prill u rrit me 14,8 për qind nga viti në vit, në 108,552 vetura.

Pjesa e automjeteve hibride-elektrike (HEV) u rrit ndjeshëm në bazë të vitit në vit, pasi ajo arriti në 24.9 për qind në prill të vitit 2023.

Nëse analizojmë të dhënat për katër muajt e parë të 2024, arrijmë në përfundimin se numri i automobilave të reja të regjistruara në BE u rrit me 6.6 për qind nga viti në vit në pothuajse 3.7 milionë automjete, sipas ACEA në faqen e saj të internetit. /Telegrafi/

