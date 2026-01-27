Më shumë se 90 për qind e shkollave në Gaza janë shkatërruar ose dëmtuar
Zëdhënësi i UNICEF-it, James Elder njoftoi se më shumë se 90 për qind e shkollave në Rripin e Gazës janë dëmtuar ose shkatërruar, transmeton Anadolu.
Elder i bëri këto komente gjatë një konference online për media të Zyrës së Kombeve të Bashkuara (OKB) në Gjenevë. Ai tha se gati dy vjet e gjysmë sulme ndaj shkollave në Gaza kanë vënë në rrezik një brez të tërë.
“Aktualisht 60 për qind e fëmijëve në moshë shkollore në Gaza nuk kanë qasje fizikisht në arsim. Më shumë se 90 për qind e shkollave janë dëmtuar ose shkatërruar. Mbi 335 mijë fëmijë nën moshën pesë vjeç përballen me rrezik serioz të vonesave në zhvillim për shkak të rënies së shërbimeve të fëmijërisë së hershme”, theksoi ai.
Elder vuri në dukje se palestinezët në Gaza kishin një nga nivelet më të larta të shkrim-leximit në botë para tetorit 2023 dhe se kjo trashëgimi tani ndodhet nën sulm.
– “Në Gaza është zhdukur progresi i arritur ndër vite”
“Shkollat, universitetet dhe bibliotekat janë shkatërruar, duke zhdukur vite të tëra progresi. Ky nuk është vetëm shkatërrim fizik, por një sulm ndaj vetë të ardhmes. Rindërtimi i shkollave, objekteve arsimore dhe universiteteve të Gazës pas kësaj lufte brutale duhet të jetë në krye të axhendës së rimëkëmbjes së Gazës”, deklaroi Elder.
Ai shtoi se ata po punojnë me Autoritetin Palestinez dhe partnerë të tjerë për të siguruar që të gjithë fëmijët në Gaza të kthehen në institucionet e tyre arsimore sa më shpejt të jetë e mundur, duke vënë në dukje se UNICEF-i aktualisht mbështet më shumë se 100 qendra mësimi në Gaza.
Sipas tij, fëmijët duhet të jenë në qendër të çdo plani në Gaza. “Pothuajse gjysma e popullsisë së Gazës është nën 18-vjeç. Kostoja vjetore e vendosjes së një fëmije në një Qendër Mësimi të UNICEF-it, përfshirë mbështetjen e shëndetit mendor, është afërsisht 280 dollarë. UNICEF-it i duhen urgjentisht 86 milionë dollarë për të arritur 336 mijë fëmijë në moshë shkollore për pjesën e mbetur të këtij viti”, tha Elder.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje të korrespondentit të AA-së në lidhje me situatën e fundit në pikën kufitare të qytetit Rafah, për të cilën javën e kaluar u tha se do të rihapet, Elder tha se ata janë në dialog me palestinezët të cilët mezi presin hapjen e këtyre pikë-kalimeve, por se ka një dëshpërim të madh në këtë drejtim.
“(Lidhur me hapjen e pikës kufitare të Rafah-ut) Përgjigja më e thjeshtë për momentin është jo, nuk është hapur ende. Megjithatë, faza e dytë e armëpushimit do të thotë se nuk do të ketë absolutisht asnjë justifikim që pika kufitare e Rafah-ut të mos hapet”, tha Elder.