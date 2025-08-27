Më shumë mallra të transportuara në transportin rrugor të mallrave, më pak në transportin ajror
Sasia e mallrave të transportuara në transportin rrugor të mallrave në tremujorin e dytë të këtij viti, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, është rritur për 33,8 për qind, ndërsa për 0,6 për qind në transportin hekurudhor, ndërsa në transportin ajror është ulur për 32,8 për qind, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikës.
Në tremujorin e dytë të këtij viti, numri i pasagjerëve të transportuar në transportin rrugor të pasagjerëve ishte 984,000, në transportin urban-periferik 9,023,000, në transportin hekurudhor 47,000 dhe në transportin ajror arrin 895,531.