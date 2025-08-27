Më shumë mallra të transportuara në transportin rrugor të mallrave, më pak në transportin ajror

Më shumë mallra të transportuara në transportin rrugor të mallrave, më pak në transportin ajror

Sasia e mallrave të transportuara në transportin rrugor të mallrave në tremujorin e dytë të këtij viti, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, është rritur për 33,8 për qind, ndërsa për 0,6 për qind në transportin hekurudhor, ndërsa në transportin ajror është ulur për 32,8 për qind, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikës.

Në tremujorin e dytë të këtij viti, numri i pasagjerëve të transportuar në transportin rrugor të pasagjerëve ishte 984,000, në transportin urban-periferik 9,023,000, në transportin hekurudhor 47,000 dhe në transportin ajror arrin 895,531.

MARKETING

Të ngjajshme

Aleanca për Shqiptarët: Shpifjet e VMRO-DPMNE-së nuk pijnë më ujë

Aleanca për Shqiptarët: Shpifjet e VMRO-DPMNE-së nuk pijnë më ujë

BDI Tetovë: Prishja e ndërtesës së Shkollës së mesme teknike nuk sjell asgjë tjetër përveç kaosit

BDI Tetovë: Prishja e ndërtesës së Shkollës së mesme teknike nuk sjell asgjë tjetër përveç kaosit

Mexhiti: Investim mbi 1 milion euro për infrastrukturën nëntokësore në Sahat Kullë

Mexhiti: Investim mbi 1 milion euro për infrastrukturën nëntokësore në Sahat Kullë

Sportelet për pagesë të NP Ujësjellësi dhe kanalizimi nesër do të punojnë nga ora 07:30 deri në orën 15:30

Sportelet për pagesë të NP Ujësjellësi dhe kanalizimi nesër do të punojnë nga ora 07:30 deri në orën 15:30

Filipçe: Politikat ekonomike të Qeverisë së VMRO-DPMNE-së janë më të këqijat në histori

Filipçe: Politikat ekonomike të Qeverisë së VMRO-DPMNE-së janë më të këqijat në histori

Rritje natyrore negative edhe në tremujorin e dytë, 1.135 më pak të lindur se sa të vdekur

Rritje natyrore negative edhe në tremujorin e dytë, 1.135 më pak të lindur se sa të vdekur