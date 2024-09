“Më shajnë në Kosovë si ‘vëlla i Vuçiqit’”, “Ja si flet një tradhtar”, Rama publikon fjalimin në OKB në mbështetje të fuqishme ndaj Kosovës

Në postimin e bërë, ai tutje me ironi thekson “Ja si flet një tradhtar i vërtetë i Kosovës, i cili me këtë rast iu dërgon të fala vëllazërore krejt atyre që prej Kosove, e shajnë me nanë e me babë si ‘vëllain e Vuqiqit’”…Pjesë nga fjala në emër të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara”, shkruan Rama në këtë postim.