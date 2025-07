Me pasaportën e Maqedonisë pa viza mund të udhëtohet në 130 shtete

Qytetarët e Maqedonisë pa viza mund të udhëtojnë (hyjnë) në 130 shtete të botës që është për tre herë më shumë se vitin e kaluar. Me këtë sipas renditjes së “The Henley Passport Index”, pasaporta e Maqedonisë është në vendin e 38-të në botë dhe shënon një kërcim prej shtatë vendeve në krahasim me vitin e kaluar.

Në listën e vitit 2025 jemi para Serbisë e cila e ka vendin e 32-të, Mali i Zi, Bosnje e Hercegovina dhe Shqipëria janë në vendin e 43-të, Turqia në vendin e 46-të dhe Kosova në vendin e 61-të.

Pasaporta më e fuqishme në botë këtë vit e mban Singapori, qytetarët e të cilit mund të udhëtojnë pa viza në 193 nga gjithsej 227 vende. Në vendin e dytë janë Japonia dhe Koreja e Jugut me qasje deri tek 190 destinacione pa vizë paraprake, e treta është Danimarka, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia, Spanja dhe Finlanda me qasje deri tek 189 destinacione. Në vendin e katërt me një pasaportë i cili lejon udhëtime pa viza në 188 vende janë Austria, Belgjika, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia dhe Suedia, në vendin e pestë me mundësinë e udhëtimit pa viza në 187 destinacione janë Greqia, Zvicra dhe Zelanda e Re. Me pasaportë britanike ju lejon të udhëtoni lirishëm në 186 vende, duke e renditur atë në vendin e gjashtë, ndërsa pasaporta amerikane është në vendin e 10-të dhe ju lejon pa viza të udhëtohet në 182 destinacione.

Pasaporta e cila është me renditjen më të ulët e cila lejon udhëtimin pa viza në vetëm 25 vende është ajo e Afganistanit, pas çka vijon Siria me pasaportë që lejon udhëtimin në 27 destinacione dhe Iraku me pasaportë që lejon udhëtimin pa viza në 30 vende.

