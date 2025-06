Më në fund, WhatsApp po merr funksionin që duhej ta kishte që në fillim

Përdoruesit do të kenë mundësinë të krijojnë një emër përdoruesi unik të përbërë nga shkronja dhe numra, me kusht që të mos përdorin shenja të veçanta (përveç pikave dhe nënvizimeve).

Për arsye sigurie, emrat e përdoruesve nuk do të lejohen të fillojnë me “www.” apo të përfundojnë me ndonjë domen si “.com”, për të parandaluar mashtrime nga persona që pretendojnë të përfaqësojnë ndonjë faqe interneti. Dhe, natyrisht, emrat e përdoruesve që janë tashmë të zënë nuk do të jenë të disponueshëm.

Për përdoruesit e tjerë, ndryshimet e emrit të përdoruesit do të jenë të dukshme. Për shembull, kur dikush me të cilin po bisedoni përditëson emrin e tij të përdoruesit, do të shfaqet një mesazh sistemor në bisedë që ju njofton për ndryshimin.

Ndoshta më e rëndësishmja është se kjo do t’ju mundësojë të fshihni numrin tuaj të telefonit nga përdoruesit e tjerë me të cilët komunikoni në platformë, pasi do të keni mundësinë të shfaqni emrin tuaj të përdoruesit në vend të numrit.

E gjithë kjo është ende në zhvillim dhe mund të ndryshojë para se funksioni të publikohet zyrtarisht, megjithatë me shumë gjasa pritet të ndodhë së shpejti. /Telegrafi/