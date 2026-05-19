Më në fund! Arsenali shpallet kampion i Anglisë pas 22 vitesh
Arsenali është shpallur kampion i Ligës Premier për herë të parë që nga viti 2004, pas barazimit 1–1 të Manchester City ndaj Bournemouth.
Skuadra e Mikel Artetës, i cili e mori drejtimin në 2019, ka qenë pretendente kryesore për titull dhe ka përfunduar si nënkampione në tri sezonet e fundit. Këtë vit, ajo arriti të mbajë epërsinë në një garë të ngushtë me Manchester City, duke përfituar nga disa hapa të gabuar të rivalit në fund të sezonit.
Arsenali do ta marrë trofeun në “Selhurst Park” pas ndeshjes së fundit me Crystal Palace, ndërsa Arteta pritet të hyjë në histori si trajneri më jetëgjatë aktiv në ligat kryesore angleze.
Suksesi i jep gjithashtu Arsenalit mundësinë për të synuar “dublen” e madhe, pasi më 30 maj do të përballet me Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve.