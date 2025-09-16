“Më mirë për Tetovën” garon me listë për këshillin komunal të Tetovës

“Më mirë për Tetovën” garon me listë për këshillin komunal të Tetovës

Lista e pavarur “Më mirë për Tetovën”, pritet që të marr pjesë në zgjedhjet lokale të 19 tetorit, kështu kanë bërë të ditur përfaqësuesit e “Më mirë për Tetovën”.

Komunikata e plotë e listës së pavarur “Më mirë për Tetovën”:

Të dashur Tetovarë,

Me krenari dhe përgjegjësi të plotë para jush prezantojmë listën e vetme të #pavarur për Këshillin e Komunës së Tetovës në Zgjedhjet Lokale 2025!

Të udhëhequr nga dashuria për qytetin tonë, nga dëshira për të kontribuar në zhvillimin e Tetovës dhe nga shpresa për një të ardhme më të mirë, kemi vendosur të marrim pjesë në këto zgjedhje.

Përpara jush dalim me një listë kandidatësh për këshilltarë komunalë – njerëz të vullnetit të mirë, nga fusha të ndryshme shoqërore e profesionale, me përvoja të ndryshme jetësore, por të bashkuar në një qëllim: të ndërtojmë një Tetovë ku secili prej nesh mund të jetojë me dinjitet.

Ndërtimet pa leje, korrupsioni masiv, uzurpimi i hapësirave të gjelbra, partizimi i institucioneve e në veçanti i shkollave, na ka detyruar të marrim këtë hap. Pas dekadave keqmenaxhim nga partitë politike dhe mungesës së një perspektive shpresëdhënëse, Tetova ka nevojë për një zë të pavarur – zëri i qytetarëve që nuk duan të bëhen pjesë e pazarave partiake dhe e duan Tetovën pa interes.

Duke u bazuar në parimet e qeverisjes së mirë, si #transparenca, #përgjegjësia dhe #llogaridhënia, synojmë të ofrojmë zgjidhje konkrete për problemet e përditshme të tetovarëve dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së tyre. Mbi të gjitha, ne duam t’u japim qytetarëve fuqinë për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre.

Më mirë për ty, Më mirë për Tetovën!

