“Më jepni 2 mln euro ose…”/ Futi helm minjsh në ushqimet e bebeve HIPP, arrestohet autori në Austri
Një 39-vjeçar është arrestuar në Austri nën dyshimin se ka tentuar të shantazhojë prodhuesin gjerman të ushqimit për fëmijë HiPP, duke kërcënuar me kontaminimin e produkteve të tij me helm për minjtë.
Sipas Zyrës së Prokurorit Publik në Eisenstadt, i dyshuari është arrestuar dhe po merret në pyetje, ndërsa identiteti i tij nuk është bërë publik për shkak të hetimeve në vijim. Mediat austriake raportojnë se arrestimi është kryer në rajonin Burgenland.
Hetimet lidhen me një përpjekje të dyshuar për të zhvatur rreth 2 milionë euro nga kompania. Sipas raportimeve të Die Presse, një email kërcënues i ishte dërguar kompanisë në mars, duke kërkuar pagesën brenda gjashtë ditëve, por ai ishte vënë re vetëm dy javë më vonë pasi ishte dërguar në një adresë grupi që monitorohej rrallë.
Autoritetet dyshojnë se i arrestuari është i përfshirë në kontaminimin e qëllimshëm të disa kavanozëve me ushqim për foshnje. Muajin e kaluar, pesë produkte të manipuluara u zbuluan në Austri, Republika Çeke dhe Sllovaki përpara se të arrinin tek konsumatorët, duke detyruar HiPP të tërhiqte produktet nga tregu në Austri.
Një nga kavanozët e analizuar, i etiketuar “karrota me patate”, rezultoi të përmbante 15 mikrogramë helm për minjtë. Produkti ishte blerë në një supermarket Spar në qytetin Eisenstadt. Autoritetet nuk kanë bërë ende publike llojin e saktë të substancës së përdorur.
Ndërkohë, hetimet janë shtrirë edhe në Gjermani, pasi produktet janë prodhuar atje. Kompania ka sqaruar se prodhimi në Gjermani nuk është prekur nga incidenti.