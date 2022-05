Me Haalandin në sulm, kështu do të duket Manchester City i ri

Erling Haaland tashmë ka zyrtarizuar kalimin te Manchester City, ku nga 1 korriku do të bashkohet me klubin anglez.

Për kartonin e 21-vjeçarit klubi nga Etihad pagoi te Borussia Dortmundit plot 75 milionë euro për klauzolën e tij të largimit.

Me ardhjen e sulmuesit norvegjez në skuadër, Pep Guardiola do të ketë një super skuadër të dispozicion.

Edhe pse Manchester City i kishte disa nga lojtarët më të mirë në qarkullim, me ardhjen e Haaland, janë kthyer në një super skuadër, pasi tashmë kanë një sulmues që garanton mbi 30 gola në sezon.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022