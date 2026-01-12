Më ftohtë në Kodrën e Diellit – 16, në Mavrovë – 14, në Krushevë – 13 gradë

Më ftohtë në Kodrën e Diellit – 16, në Mavrovë – 14, në Krushevë – 13 gradë

Mëngjesi më i ftohtë është në Kodrën e Diellit me -16 gradë, në Mavrovë Hanet e Mavrovës janë matur -14, në Krushevë -13, në Kriva Pallankë -11, në Berovë -10, në Manastir, në Prilep dhe Ohër – 9, në Tetovë dhe Strumicë – 8, në Shkup-Petrovec  – 7, në Demir Kapi – 6, Kumanovë, Kavadar dhe Veles – 5 dhe në Gjevgjeli – 1,  bëri të ditur DPHM.

Në Kodrën e Diellit ka edhe 26 centimetra borë, ndërsa në Krushevë 15.

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare, ndërsa në vende përgjatë lumit Vardar dhe në pjesët lindore herë pas here erë e fortë veriore. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej  – 4 deri në 3 gradë.

Në Shkup, kryesisht me diell. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare, ndërsa në mëngjes në disa pjesë të luginës herë pas here erë e fortë veriore. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 1 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Temperaturat -37 gradë Celsius bllokojnë mijëra turistë në Finlandë

Temperaturat -37 gradë Celsius bllokojnë mijëra turistë në Finlandë

Trump: Po formohet “Bordi i Paqes për Gazën”

Trump: Po formohet “Bordi i Paqes për Gazën”

Seanca të shtatë komisioneve të Kuvendit

Seanca të shtatë komisioneve të Kuvendit

Komunikacioni zhvillohet kryesisht nëpër rrugë të lagështa, të gjitha akset rrugore janë të kalueshme

Komunikacioni zhvillohet kryesisht nëpër rrugë të lagështa, të gjitha akset rrugore janë të kalueshme

Mucunski në takim me udhëheqjen e “Maqedonia 2025”

Mucunski në takim me udhëheqjen e “Maqedonia 2025”

Seancë e Këshillit Gjyqësor, në rend dite pensionimi i gjyqtarëve, ankesat dhe përcaktimi i përgjegjësisë

Seancë e Këshillit Gjyqësor, në rend dite pensionimi i gjyqtarëve, ankesat dhe përcaktimi i përgjegjësisë