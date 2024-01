Më ftohtë në Berovë dhe Shkup-Petrovec

Në Berovë në orën 7 të mëngjesit janë matur -9 gradë, në Shkup-Petrovec -7, në Shtip, Strumicë, Demir Kapi, Veles dhe Kumanovë -6, ndërsa -5 në Kriva Pallankë, Kavadar, Shkup-“Zajçev Rid” dhe Gjevgjeli. Katër gradë nën zeron janë regjistruar në Manastir dhe Tetovë, -3 në Prilep, -2 në Vinicë dhe Dibër, -1 në Dojran, Krushevë, Hanet e Mavrovës dhe Pretor, ndërsa 1 gradë në Ohër, tregojnë matjet e Drejtorisë për punë hidrometeorologjike (DPHM).

Shtresa e borësnë Kodër të Diellit është pesë centimetra.

Gjatë natës mori ishte i ftohtë posaçërisht në pjesët lindore të vendit. Nga perëndimi u zgjeruan vranësira të matura të ndryshueshme. Sot në mëngjes, në pjesët qendrore, po mban mot kryesisht i vranët, ndërsa temperatura në viset më të larta është mbi zero me erë kryesisht të matur nga drejtimi jugperëndimor.

Sipas DPHM-së, moti sot do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira, kryesisht në pjesët perëndimore me reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa në male dhe në viset më të larta me borë, ndërsa në disa vende më të ulëta, reshjet e shiut do të kalojnë në borë. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi jugor, posaçërisht përgjatë Vardarit. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej 3 deri 8 gradë.

MARKETING