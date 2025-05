Me çadër në dorë dhe nën ritmet e këngës “Zjerm” nga Shkodra Elektronike, Rama pret liderët evropianë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka pritur në Tiranë liderët evropianë në një ditë me reshje shiu.

Me një çadër në dorë, Rama qëndroi në tapetin e kuq, ndërsa në sfond dëgjohej kënga “Zjerm” nga Shkodra Elektronike, përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurovisionin e këtij viti.

Deri më tani, në kryeqytetin shqiptar kanë mbërritur Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, si dhe Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez.

Takimi i sivjetëm i Komunitetit Politik Evropian zhvillohet nën moton: “Evropa e re në një botë të re: unitet – bashkëpunim – veprim i përbashkët”.

Aktiviteti nis me një seancë plenare ku do të diskutohet për sigurinë dhe vizionin e përbashkët për të ardhmen e kontinentit.

Më pas do të zhvillohen tri tryeza të nivelit të lartë rreth temave të mëposhtme: Siguria dhe qëndrueshmëria demokratike e Evropës, duke përfshirë luftën agresore të Rusisë kundër Ukrainës -Konkurrenca dhe siguria ekonomike sfidat e lëvizshmërisë dhe fuqizimi i të rinjve BE-ja do të përfaqësohet nga Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, i cili do të bashkë-kryesojë takimin së bashku me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. /Telegrafi/

