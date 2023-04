Me 28 gjykatës, Gjykata e Apelit do t’i trajtojë rastet me interes të lartë publik, në mënyrë efikase dhe të shpejtë

Të gjitha rastet, e veçanërisht rastet me interes të lartë publik, duhet të trajtohen në mënyrë efikase dhe të shpejtë, në përputhje me ligjet, si dhe me Rregulloren e Punës të Gjykatës, duke respektuar rendin në të cilin rastet pranohen me qëllim që të sigurohet zbatimi efektiv i drejtësisë dhe zbatimi i ligjeve dhe në të njëjtën kohë të shmanget rreziku i vjetërsimit të rasteve të profilit të lartë. Ky është konkluzioni i seancës së gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në Shkup, në të cilën është shqyrtuar dhe diskutuar çështja e të gjitha llojeve të lëndëve të cilat i trajton gjykata, përfshirë ato të profilit të lartë dhe me interes të lartë publik, me theks rritja e shpejtësisë në trajtimin e të njëjtave, duke marrë parasysh situatën aktuale dhe numrin e reduktuar të bartësve të funksioneve gjyqësore në gjykatë. “Për të përmirësuar trajtimin dhe vendimmarrjen e përditësuar në rastet me interes publik, është e nevojshme të respektohen para së gjithash procedurat e brendshme për menaxhimin e lëvizjes së çështjeve në Gjykatë, Programi dhe Plani për parandalimin e korrupsioni dhe konflikti i interesave dhe procedurat e vendosura pas standardizimit ISO, si dhe plani strategjik i Gjykatës”, kumtuan sot nga Gjykata e Apelit. Meqenëse perceptohet nevoja për të përmirësuar disa aktivitete dhe masa, kryesisht në interes të veprimit të përditësuar dhe efikas, Gjykata e apelit paralajmëroi se procedurat e brendshme shtesë do të miratohen si pjesë integrale e atyre tashmë të miratuara, ndërsa në përputhje me Ligjin për lëvizjen dhe menaxhimin e objekteve në gjykata. Për momentin, Gjykata e Apelit në Shkup funksionon me një numër të reduktuar të bartësve të funksioneve gjyqësore, përkatësisht 28 gjyqtarë, nga 52 gjyqtarë të planifikuar. “Trajtimi i përditësuar i të gjitha llojeve të lëndëve, duke përfshirë ato me interes të lartë publik, në masë të madhe varet nga plotësia e pozitave të gjyqtarëve dhe vetëm si shënim se në Gjykatën e Apelit në Shkup në Departamentin Penalt të gjykatës janë caktuar gjashtë gjyqtarë për të trajtuar këtë lloj të lëndëve”, theksohet në kumtesën e Gjykatës së Apelit Shkup.