Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe
Më 18 maj, studentët shqiptarë do të protestojnë sërish në qytetin e Shkupit.
Ndryshe nga protesta e parë e cila u bë me qëllimin e vetëm që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, tashmë ata thonë se do të protestojnë edhe për respektimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit.
Njëri nga organizatorët e protestës, Mevlan Ademi apeloi për unitet të shoqërisë civile, profesorëve, studentëve dhe faktorëve politikë, duke theksuar se gjuha shqipe duhet t’i bashkojë qytetarët.
“Mesazhi fillimisht ishte i orientuar rreth një problemi teknik që kishte të bënte me përmirësimin e procesit të studimeve, por më pas u zbuluan shumë probleme të tjera dhe tani kjo është shndërruar në një protestë për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e Maqedonisë së Veriut. Edhe unë mendoj që të gjitha shtresat e shoqërisë civile, profesorët, nxënësit, faktorët politikë dhe të gjithë qytetarët duhet të jenë të bashkuar. Gjuha jonë duhet të na bashkojë e jo të na ndajë. Në fund të ditës, të gjithë të njëjtin hall e kemi”, tha Ademi.
Protesta do të mbahet të hënën, nga ora 16:30, ku protestuesit do të grumbullohen tek Ura e Gurit dhe më pas do të marshohet.
Në përkrahje të protestës kanë dalë dhe shumë politikanë vendas nga opozita shqiptare, politikanë nga Kosova dhe Shqipëria, teksa kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski tha se studentët duhet të bëjnë durim edhe pak sepse po punohet që ligjërisht të zgjidhet edhe problemi me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.